Feijóo señala a Sánchez por "generar el caos": "El estado de las vías es el reflejo del estado de la nación"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido en rueda de prensa desde la sede del partido en la calle Génova un día después de que se haya levantado el luto decretado por los accidentes en Adamuz y Gelida. Después de defender su postura de guardar silencio hasta ahora, por respeto a las víctimas, ha enumerado una batería de 20 preguntas que el Gobierno no ha respondido todavía.

"Cuanto más actúan, más asustan", "el estado de las vías es el reflejo del estado de la nación", "el deterioro no es accidental, es una secuencia", son algunas de las críticas que ha lanzado, defendiendo que ahora es el momento de exigir información y aclaraciones, no de pedir responsabilidades políticas. Feijóo ha evitado en todo momento pedir dimisiones y ha anunciado que si Sánchez no va al Congreso forzarán un pleno extraordinario en el Senado para intentar que acuda.

El líder del PP se ha centrado en señalar en todo momento al presidente del Gobierno, no sólo al ministro de Transportes, Óscar Puente, reprochándole su ausencia estos días para dar la cara. Ha dejado además en el aire la posibilidad de reunirse con Sánchez en los próximos días, advirtiendo de que "estamos a lo que estamos" y no ha abordar un posible escenario ficticio sobre la paz en Ucrania, que era el motivo inicial del encuentro.

"Si cuando más sufre la nación, el presidente desaparece, ¿para qué está? ¿quién está al mando? ¿dónde está su liderazgo cuando los ciudadanos más lo necesitan?", se ha preguntado Feijóo, en su crítica más dura a Sánchez, del que ha dicho que no tendría que haber sido presidente y, por tanto, no tendría que haber nombrado a Puente ministro.

En todo momento Feijóo ha recordado que el Gobierno ha demostrado hasta ahora "ser el caos", "no dar respuestas" "generar preocupación" "entrar en todo tipo de contradicciones". "El Gobierno no esclarece nada relevante, multiplica la inquietud y genera caos; cuanto más dicen, más confunden, cuanto más actúan, más asustan", ha dicho.

Las 20 preguntas al Gobierno

Entre las preguntas lanzadas al Ejecutivo: "¿Cómo es posible que el centro de control pierda el rastro del Alvia aun sabiendo por por una llamada que está?; si el maquinista que sobrevivió no llega a llamar, ¿Adif no se habría dado cuenta de esto?; la comisión accidentes cree que la vía se partió antes, ¿cómo va a actuar el gobierno?".

"¿Por qué se desoyeron advertencias tramo Adamuz?; ¿la custodia de las piezas ha sido adecuada?; ¿cuántos trenes de reconocimiento?; ¿cuántos operativos?¿cuántos sensores de trenes detectaron anomalías?; ¿cuándo y a quién le llega esta información?; ¿qué se hace?; ¿por qué se hablaba tramo seguro pese a las averías constantes?"