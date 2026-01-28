La estrategia del PP para que Sánchez no se escape de Adamuz

El Gobierno tenía ya lista una maniobra para convertir el Pleno del próximo 11 de febrero, en el que Pedro Sánchez ha pedido comparecer para hablar de Adamuz y el Consejo Europeo, en un batiburrillo de temas. Las intenciones de la Mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol, eran utilizar las peticiones de comparecencia del PP registradas en dicimebre, antes de la tragedia, para incluirlas en esa sesión.

Sánchez quería así mezclar el caos ferroviario con la situación política en Venezuela, la amenaza de Donald Trump sobre Groenlandia, el posible envío de tropas a Ucrania y la corrupción que le acorrala. Es una estrategia ya empleada en otras ocasiones y con la que busca escabullirse de dar explicaciones sobre ningún asunto mezclando todos en una misma comparecencia. Aún así, en la petición registrada por el Jefe del Ejecutivo se recoge que informará también de los asuntos tratados en el Consejo de Estado.

Todos esos asuntos habían sido incluidos por el grupo de Ester Muñoz para reclamar que el presidente diera explicaciones en Pleno. El Ejecutivo pretendía recurrir a una triquiñuela para agrupar todos los temas en la comparecencia de Adamuz. El PP se ha anticipado y ha retirado de la Cámara todas sus peticiones, según informan fuentes parlamentarias.

"No dejaremos que se parapete en nuestras peticiones para no dar explicaciones sobre Adamuz", trasladan fuentes del grupo popular, que avanzan que volverán a registrar sus peticiones en el futuro, aunque todavía no han fijado una fecha para evitar que el Ejecutivo juegue con los tiempos, favorables también a Sánchez ya que no tiene además límite de tiempo en el Congreso mientras que los partidos disponen de apenas diez y cinco minutos por intervención para hablar de todo.

Sánchez ha pedido acudir al Parlamento tres semanas después del accidente de Adamuz, lo que le permite, además, ganar margen para facilitar que todo se enfríe. Irá después de que Alberto Núñez Feijóo comparezca el próximo lunes en la comisión de investigación del Congreso por la Dana, que tiene lugar con Carlos Mazón ya dimitido, en plena campaña de las elecciones de Aragón y tras los accidentes ferroviarios.