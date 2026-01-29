El PP aprieta a Sánchez con Adamuz: investigación en el Senado, cerco en el Congreso y ofensiva en Europa

Alberto Núñez Feijóo ha anunciado este jueves, en las horas previas al funeral de Huelva por las víctimas de Adamuz, que el PP ha registrado en el Senado la creación de una comisión de investigación para analizar lo ocurrido y comprobar el estado de la red ferroviaria. El anuncio se suma a la maniobra hecha en el Congreso para forzar que Pedro Sánchez no se escabulla de dar explicaciones y la ofensiva iniciada en Europa para alertar de la situación.

El líder del PP ha dado a conocer su decisión en una entrevista en Antena 3 donde ha criticado que el presidente organice un funeral laico, lo suspenda y ahora no vaya al religioso, acusándole de "tener un problema de conciencia" con las víctimas, recordando que el Gobierno desoyó las advertencias de los maquinistas, los usuarios y los expertos sobre el estado de las vías. Una idea que le trasladarán en el Senado al ministro de Transportes, Óscar Puente, este jueves.

Este miércoles, el grupo del PP en el Congreso retiró las peticiones de comparecencia de Pedro Sánchez sobre Venezuela o la corrupción para evitar que el presidente utilizara estos temas de parapeto en el Pleno del próximo 11 de febrero, en el que hablará de Adamuz y el Consejo de Estado. Volverá a registrar las comparecencias a futuro, aunque sin fecha aún fijada para no desviar el foco de los accidentes ferroviarios.

La decisión se suma a la petición hecha ante Europa para que se fiscalice el uso de fondos europeos destinados al mantenimiento de la red ferroviaria, dado que Adif es la empresa más beneficiada de los Next Generation. El PP sospecha que su uso puede haber sido inadecuado o ineficiente, ya que apenas se habría destinado a la conservación de la vía, según varios expertos.