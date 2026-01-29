Este miércoles se celebran los funerales por las víctimas del grave accidente de tren ocurrido en Adamuz, en Córdoba, en el que al menos 45 personas perdieron la vida tras el descarrilamiento y colisión de dos trenes de alta velocidad. El siniestro se produjo cuando los últimos vagones de un tren de la compañía Iryo descarrilaron e invadieron la vía contigua, por la que circulaba un tren Alvia, que también descarriló.
El tren de Iryo había salido de Málaga a las 18.40 horas y el accidente se produjo alrededor de las 19.45, con 317 pasajeros a bordo. Mientras la investigación sigue abierta y se analizan las posibles causas del siniestro, con la rotura del carril como principal hipótesis, familiares, autoridades y representantes institucionales se reúnen hoy para rendir homenaje y despedir a las víctimas.
Además de hablar de "bulos" y de "ultraderecha", Óscar Puente se refirió a sí mismo en el marco de la comparecencia para dar explicaciones sobre los accidentes de Adamuz y Rodalies, con 46 víctimas mortales en total.
En el día en que se celebra el funeral en Huelva por las víctimas, al que él no asistirá, Puente ha admitido en respuesta en respuesta a los grupos una cierta "descoordinación" con cercanías esta semana, "en unas circunstancias muy difíciles".
El ministro de Transportes, Óscar Puente, no estará en el funeral a las víctimas del accidente de tren de Adamuz. En estos momentos, Puente se encuentra en el Senado rindiendo cuentas por su gestión fallida al frente del Ministerio.
Mientras, en Madrid, la Catedral de La Almudena de Madrid acoge este jueves una misa en honor a las 45 víctimas mortales del accidente de tren en Adamuz, pedida al Arzobispado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. A la eucaristía asistirán miembros del Gobierno regional; el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida; la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto; así como el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, mientras que desde Más Madrid confirmaron su ausencia.
Por parte de Vox, la dirección regional decidió dejar en manos de cada representante del partido la decisión de asistir, o no, a la misa funeral "a título personal", una asistencia que hasta el momento ha confirmado el portavoz en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith.
El funeral está organizado por la diócesis de Huelva y se celebrará en el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva, ciudad de la que eran originarias la mayoría de los fallecidos. El Gobierno fracasó en su intento de celebrar un "Homenaje de Estado" ante el creciente malestar de los familiares de las víctimas.
El funeral que se celebra en Huelva, presidido por los Reyes, contará por parte del Gobierno con la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y también los ministros de Política Territorial, y de Agricultura Pesca y Alimentación, Ángel Víctor Torres y Luis Planas, respectivamente. No acuden ni Pedro Sánchez ni Óscar Puente.