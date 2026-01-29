Este miércoles se celebran los funerales por las víctimas del grave accidente de tren ocurrido en Adamuz, en Córdoba, en el que al menos 45 personas perdieron la vida tras el descarrilamiento y colisión de dos trenes de alta velocidad. El siniestro se produjo cuando los últimos vagones de un tren de la compañía Iryo descarrilaron e invadieron la vía contigua, por la que circulaba un tren Alvia, que también descarriló.

El tren de Iryo había salido de Málaga a las 18.40 horas y el accidente se produjo alrededor de las 19.45, con 317 pasajeros a bordo. Mientras la investigación sigue abierta y se analizan las posibles causas del siniestro, con la rotura del carril como principal hipótesis, familiares, autoridades y representantes institucionales se reúnen hoy para rendir homenaje y despedir a las víctimas.