Tomás Guitarte: "Hemos visto a agentes políticos actuando de agentes comerciales de Forestalia"

El candidato de Aragón Existe, Tomás Guitarte, ha declarado en una entrevista concedida este jueves a Es la mañana de Federico de esRadio que, en las elecciones autonómicas del 8 de febrero, "lo único que hay claro es que va a ganar el PP", y que "si no hay alternativas más que la de sumar con Vox, nos encontraríamos con un Gobierno de Aragón donde Vox tendría 3 o 4 consejerías". "Es una perspectiva nada deseable para la mayor parte de los aragoneses", ha añadido.

Según Guitarte, "Vox aporta inestabilidad, estuvo un año en el gobierno y demostró falta de capacidad de gestión e ineficacia". Para evitar que el partido que lidera Abascal entre en el ejecutivo aragonés, el candidato regionalista tiende la mano a Jorge Azcón, anuncia su disposición de "hablar con el PP" y manifiesta la "confianza en la solución de problemas".

Guitarte, que otrora apoyó la investidura de Sánchez, ha dicho que "el Sánchez de aquellos años no es el de ahora, ha evolucionado a peor". El exdiputado de Teruel Existe ha defendido que "se produjo una cuestión positiva, a nuestro entender: conseguimos poner en la mesa del debate político los desequilibrios territoriales en el interior de España". "Ha habido logros considerables. Por ejemplo, ahora se están haciendo obras de acondicionamiento real y de electrificación de la línea de ferrocarril entre Zaragoza, Teruel y Valencia que son fruto de esa insistencia nuestra", ha añadido.

Por otro lado, el candidato de Aragón Existe –"Somos, en Teruel, Teruel Existe, y en Zaragoza y Huesca, Aragón Existe", ha aclarado– subraya que su partido ha "puesto el grito el cielo con cualquier intento de financiación singular a Cataluña": "Empezamos cuando la propia candidata, entonces ministra y portavoz, Pilar Alegría, comparó las ayudas al funcionamiento que se daban a Teruel, Cuenca y Soria con lo que iba a ser la condonación de deuda. Dijimos: ‘Faltan mil años para que las cantidades sean equiparables’. Entendemos que, a través de la fiscalidad, se está cambiando el modelo de Estado. Y, sobre todo, por lo que significa de insolidario".

"Políticos actuando de agentes de Forestalia"

Sobre el escándalo de Forestalia, Guitarte ha recordado que su partido se ha "personado en el caso Koldo tanto en el Supremo como en la Audiencia Nacional": "Fruto de las últimas revelaciones de la UCO, se ponía en evidencia que esta trama había estado operando en Aragón, relacionado con proyectos energéticos, mineros, de renovables…, obviamente, nos interesa estar ahí en defensa de los ciudadanos aragoneses y turolenses".

El candidato ha relatado que, "desde el principio, vimos cómo en el caso del Maestrazgo, algo olía a podrido": "Empresas del sector lo declararon en una comisión de investigación en las Cortes de Aragón. Todas decían que a ninguna empresa con el mínimo sentido común se le ocurriría plantear una invasión de renovables en el Maestrazgo. Saben que es un patrimonio natural potente". Así, "se está demostrando que había connivencia política y por eso el promotor se lanzó a hacer ese proyecto. Sabía que el apoyo político se lo salvaría. Como, efectivamente, ha sido".

Guitarte ha declarado que "habíamos visto ir por los pueblos a determinados agentes políticos actuando de agentes comerciales de Forestalia", y ha denunciado que en Teruel "estamos hartos del continuo engaño al que nos someten las administraciones": "Nunca se han tomado en serio que este sea un territorio que merezca la pena y que hay que tratar como a cualquier otro".