Hernández Mancha: "Si viera que Abascal gana de una tacada a Sánchez, le votaría, pero no lo veo"

El expresidente de Alianza Popular, Antonio Hernández Mancha, ha declarado este viernes en Es la mañana de Federico de esRadio que "si viera posible o probable que Abascal ganara de una tacada a Sánchez, votaría a Abascal, pero no lo veo". El autor de Secretos de mi partido. Memorias políticas (Almuzara, 2024) cree que Vox "tenía unos cuadros muy buenos" –ha mencionado a Macarena Olona, a Juan Luis Steegmann, a Iván Espinosa de los Monteros y a Rubén Manso–, "cosa que en un partido de derechas es imprescindible", pero que, tras sus marchas, "con Cayetana Álvarez de Toledo, Ester Muñoz, Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno, nosotros –el PP– tenemos mejor banquillo".

El promotor de la moción de censura contra Felipe González en 1987 ha declarado que, "si fuera Feijóo", "quince días antes de las elecciones próximas, convocaría una rueda de prensa y diría: 'Le acabo de ofrecer a Abascal que venga de número 2 conmigo por Madrid y que a toda España vayamos con una lista única'". Ante la imposibilidad de semejante escenario, Hernández Mancha insta a ser realistas: "Comprendo que Abascal, se lo he oído en unas declaraciones, que él quiere ser presidente del Gobierno, vale. Mira, Santiago, ¿qué es más urgente: quitar a Pedro Sánchez o que tú seas presidente del Gobierno?".

"Puedes esperar un poquito, todavía te falta todavía un hervor. Porque, con todo lo flojo que es el PP, que sigue sin ganar votos y sin romper la urna de cristal, sin embargo, tiene el 40% y tú tienes entre el 17% y el 20%, que es una barbaridad, que te puede dar hasta 70 escaños, pero Feijóo, con todos sus defectos, tiene 140, que es el doble", ha añadido.

El mundo gira a la derecha

El exdiputado del Parlamento andaluz y exsenador ha analizado la situación de la izquierda contemporánea: "Los viejos proletarios que seguían a Lenin se han convertido en consumidores de Amazon. Eso ha sido nefasto para la izquierda".

Hernández Mancha ha mencionado a un asesor de Pedro Sánchez, Daniel Bernabé, autor del ensayo La trampa de la diversidad, que sostiene que la izquierda "se ha quedado sin contenido": "Han empezado a dar palos de ciego: con el feminismo, el transexualismo, el derecho a la muerte, el aborto…, así, sucesivamente, han llegado a lo antinatural. A un diputado de 45 años del PSOE, por ejemplo, con una niña de 14 que se queda embarazada, le dices que esa niña puede ir a abortar sin decírselo a su padre, y no se lo cree. ¡Y ha votado la ley que lo dice!".

Para el expresidente de AP, "la disciplina de partido va por un lado, pero la conciencia va por otro": "Poco a poco va fluyendo hacia arriba lo natural frente a lo antinatural. Antes eran locuras del mundo mediterráneo; ahora son de derechas también los finlandeses. Es decir, el mundo ha girado a la derecha. ¡Todo el mundo!". Mientras, España "continúa yendo quince años por detrás del resto de Europa, pero ya toca a su fin esta fiesta".

Groenlandia

Para Hernández Mancha, en el mundo actual, "hay poco margen de maniobra: o estás con Donald Trump, con todos sus defectos, locuacidad y teatralidad, o estás con Xi Jinping y con Putin. No hay términos medios.

Con respecto a Groenlandia, el expresidente de AP ha comentado que "se habla mucho de que la actitud de EEUU en relación con Groenlandia es contraria al derecho internacional. Justo lo contrario a mi modo de ver". Tras recordar que "el derecho internacional surge de la Escuela de Salamanca" y que "el derecho de gentes hace referencia a la personalidad, no al territorio o a la frontera", Hernández Mancha ha dicho que "Groenlandia es un territorio sin población. Tener 50.000 personas en un territorio de cuatro veces España es estar vacío. Y es tener, además, 3,5 kilómetros de hielo profundo, pese al deshielo". "Dicen: 'Una invasión militar'. ¡Pero si no hay gente a la que pegarle tiros! Eso no es una invasión. Es una ocupación, que es distinto. Ocupas un territorio vacío, eso está regulado desde las Actas de Berlín de 1885. El único que puede defenderlo de las apetencias inconfesables de China es EEUU. Europa está planteando si puede defenderse de Rusia, y ha decidido que no", ha concluido.