El PP se recupera y Podemos 'sorpassa' a Sumar en la primera encuesta tras Adamuz

El PP ganaría las elecciones generales si se celebrasen ahora, según la encuesta de DYM que publicaban los medios del Grupo Henneo que, y esto no es baladí, es la primera publicada después del desastre ferroviario de Adamuz.

Los populares tendrían el 34,4% de los votos y, lo que es más llamativo e incluso más importante, están subiendo: ganan un punto desde el anterior sondeo de la firma, que se publicó el pasado mes de noviembre. Con ese dato los de Feijóo tendrían entre 143 y 147 escaños, una horquilla que crece en un par de diputados respecto a la de noviembre.

Por el contrario, el PSOE está a la baja aunque su descenso no es muy significativo: pierde tres décimas desde noviembre para quedarse en el 27%, un porcentaje ligeramente superior al que le dan otros sondeos. Los socialistas tendrían entre 105 y 109 escaños, entre tres y cuatro menos que en el sondeo anterior.

Vox sube también, aunque lo hace de una forma menos contundente que el PP: gana cuatro décimas para llegar al 16,6% que, eso sí, es su máximo en el histórico de encuestas de la firma. Tendría entre 56 y 59 escaños, hasta cuatro más que en noviembre. Con estos datos la hipotética mayoría de investidura de PP y Vox podría llegar hasta los 206 diputados y, como mínimo, tendría 199 en la parte más baja de las horquillas de ambos partidos.

Sorpasso en la izquierda extrema

Uno de los datos más llamativos del sondeo es lo que ocurre entre los dos partidos de la izquierda extrema más allá de la extrema izquierda del PSOE, Podemos y Sumar, pues es la primera ocasión en la que los de Irene Montero e Ione Belarra superan a los de Yolanda Díaz, aunque sólo en porcentaje de voto y sólo por una décima.

Así, Podemos tendría un 5,1% del voto, un punto y una décima más que en noviembre, mientras que Sumar se queda en el 5% dejándose un 1,3% desde el anterior sondeo. Sin embargo el reparto de diputados seguiría favoreciendo a los de Yolanda Díaz, que tendrían entre 6 y 8 escaños, mientras que el partido morado se quedaría en una horquilla que va de 3 a 5.

El accidente se podría haber evitado

Otra parte del sondeo que es interesante es que se ha preguntado a los encuestados por su opinión sobre el accidente de Adamuz y el resultado es contudente: el 65,3% cree que se podría haber evitado, un porcentaje que todavía es más alto en el caso de los votantes del PP (el 78,8%) y de Vox (88,7%), pero que también es mayoritario en los del PSOE: un 50,8%.

Del mismo modo, un porcentaje todavía mayor, el 75,1%, cree que el estado de las vía es la causa de las muertes, mientras que el 69% lo achaca a la falta de mantenimiento.

La encuesta ha contado con un trabajo de campo de un millar de entrevistas que se han realizado los días 23 y 24 de este mes de enero.