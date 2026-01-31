La batalla más cruenta entre PP y Vox se libra en Europa

En pleno ciclo electoral, PP y Vox han endurecido su enfrentamiento para marcar distancias y lograr el mejor resultado posible a nivel autonómico. Un movimiento que entra dentro de la lógica entre partidos que compiten por un mismo espacio electoral. Sin embargo, la verdadera guerra entre ambos se libra en Europa, hasta el punto de erosionar su relación y poder perjudicar sus intereses a nivel nacional, dadas las negociaciones que deben llevar a cabo, por ejemplo, en Extremadura.

Vox, integrado ahora en Patriots con Marine Le Pen o Viktor Orban, en lugar del ECR de Georgia Meloni, lleva tiempo embistiendo al PP por sus acuerdos con los socialistas en Bruselas lo que, según admiten algunos dirigentes del partido, "nos hace daño". La idea de que "PP y PSOE son lo mismo" y "gobiernan juntos en Europa como harán también en España", cala en determinados sectores de la población. Esto, unido al rechazo que provoca Úrsula Von der Leyen entre muchos españoles, contribuye a poner en apuros a los de Alberto Núñez Feijóo.

La dura campaña emprendida por los de Santiago Abascal contra Mercosur y la inmigración, perjudica también las expectativas del PP, según admiten algunos presidentes autonómicos cuyo resultado depende del voto rural, ya que el campo está en pie de guerra por el acuerdo entre Europa e Iberoamérica. Una lucha que ha llevado a PP y Vox a enfrentarse, incluso, a cuenta de los independentistas, a pesar de coincidir en su rechazo al PNV, Junts, ERC o Bildu.

"PP y PSOE han vendido el campo por la puerta de atrás"; "la pinza PP-PSOE: El PP vota con los socialistas para entregar la Presidencia de la Asamblea Parlamentaria de Europa a la izquierda"; "las salvaguardias de Mercosur no sirven para nada y el campo lo sabe"; "el PP vota con la izquierda en Bruselas para bloquear un debate impulsado por Vox sobre la regularización de Sánchez", son sólo algunos ejemplos de los mensajes lanzados por Vox en redes, intervenciones y medios.

El PP, antes ajeno a las embestidas de Vox, ha entrado de lleno en la batalla para dar la contrarréplica, en pleno ascenso de los de Abascal en las encuestas. Especialmente combativa en este aspecto, su eurodiputada y vicesecretaria Alma Ezcurra, que responde de manera habitual a los mensajes de Jorge Buxadé, con el que mantiene enfrentamientos de manera habitual a través de las redes sociales, como ocurrió con la polémica por las palabras de Abascal sobre el Open Arms.

🚨 PENÚLTIMA HORA: VOX VUELVE A MENTIR Ayer el @ppeuropeoo ya solicitó que se debatiera el asunto en el grupo de trabajo de Schengen Y esta mañana hemos pedido a la Comisión que analice si incumple la normativa europea Nos alegramos de que os hayáis puesto a trabajar… https://t.co/Lq7nAR6eMc — Alma_Ezcurra (@ALMA_EZCURRA) January 29, 2026

Pero no es la única, también Alberto Nadal ha abordado la cuestión de Mercosur, que Vox logró paralizar recurriendo el acuerdo ante el TJUE, lo que no evita su entrada en vigor por imposición de la Comisión Europea frente al Parlamento europeo. Un mensaje que provocó duros ataques de los eurodiputados de Vox.

Vox, con la izquierda radical y los independentistas, agiliza la entrada en vigor de Mercosur sin garantías para los agricultores. El acuerdo se pondrá en vigor se acuerde o no el Reglamento de garantías, los controles en frontera y sin 45.000 M extra para la PAC.

Gracias Vox pic.twitter.com/aKTIzhzB1N — Alberto Nadal (@anadalbelda) January 22, 2026

En la cuenta oficial del PP europeo, criticaron duramente que Vox votara en contra de la Ley Electoral impulsada por el Parlamento europeo que podría dejar fuera a los independentistas, lo que la formación de Abascal defiende porque su objetivo es ilegalizar a los independentistas.

En Europa el PSOE y VOX ya no se esconden. Los socialistas de otros países no avalan los pactos de Sánchez con nacionalistas e independentistas. Y Vox mientras se definen como "los únicos patriotas", avalan los pactos de Sánchez con nacionalistas e independentistas. Ambos a… pic.twitter.com/Sol5WnyES2 — Partido Popular Europeo (@ppeuropeoo) January 20, 2026

El tema que suscita ahora mayor competencia entre ambos es lo relativo a la inmigración. PP y Vox avanzaban esta semana que se reunirían con el comisario de Interior europeo, Magnus Brunner, para informarle de la regularización de 500.000 inmigrantes por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Ambos se disputan abanderar un asunto que está marcando la política europea de los últimos años, y va a seguir haciéndolo en le futuro.

El campo de batalla, en este caso, no es sólo europeo, lo es a nivel nacional, donde Vox acusa al PP de entrar en permanentes contradicciones y mentir sobre su postura actual, contraria a la inmigración descontrolada. De hecho, este asunto marca la cumbre del PPE en Zagreb a la que asiste Alberto Núñez Feijóo, y es especialmente sensible para Vox ya que les ha permitido despegar a nivel electoral.