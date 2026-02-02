El PSOE paga 800 euros a influencers aragoneses para que ataquen a Azcón

La estrategia política del PSOE en las semanas previas a las elecciones autonómicas parece seguir un patrón que se repite en distintos territorios. Ya ocurrió en Extremadura, cuando el robo de 124 votos custodiados en la caja fuerte de la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz) marcó una de las campañas más polémicas. Ahora, apenas seis días antes del 8-F, Aragón se ha convertido en el nuevo escenario de unas tácticas que vuelven a situar a los socialistas en el centro de la controversia.

Lejos de limitarse al debate político o a la confrontación de proyectos, el PSOE habría decidido trasladar parte de su ofensiva al terreno digital. Una estrategia que pasa por utilizar perfiles influyentes en redes sociales para difundir mensajes negativos contra el actual presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, con el objetivo de erosionar su imagen en plena campaña electoral.

Las campañas electorales se juegan cada vez más en las redes sociales, y en unas elecciones en las que el voto joven puede ser decisivo. Plataformas como Instagram o TikTok se han consolidado como herramientas esenciales para marcar la agenda, generar debate y amplificar los mensajes políticos.

Ofertas económicas a influencers aragoneses

Sin embargo, algunos habrían decidido ir un paso más allá. Según ha explicado El Español, en las últimas semanas se habría intentado comprar a influencers de Zaragoza y otros puntos de Aragón para entorpecer la campaña electoral de Jorge Azcón y "reducir su alcance" en redes sociales.

El responsable de una de las cuentas con más seguidores de la comunidad explica a El Español que "sabemos que han llegado a ofrecer 800 euros por reel, aunque el precio podía variar según tus seguidores. Querían contenido natural, que no se viera que había una intencionalidad política detrás".

El foco estaba puesto en perfiles con entre 5.000 y 30.000 seguidores, cuentas con un alcance medio pero con una comunidad fiel, capaces de generar confianza y credibilidad entre su audiencia.

Los influencers recibían un documento con directrices precisas sobre el tipo de contenido que debían publicar.

En ese "manual de instrucciones" se especificaba que el creador debía "poner en palabras" frustraciones cotidianas, utilizando ejemplos cercanos como el mal funcionamiento de los servicios públicos o los largos tiempos de espera. El texto dejaba claro que "el influencer no acusa, constata".

La consigna era no hablar de Azcón como político, sino presentarlo "como gestor que no actúa", con el objetivo explícito de "erosionar" su imagen de liderazgo y gestión de cara a la cita electoral.

Todo el contenido debía difundirse con un tono de denuncia, aunque con margen para el humor ácido y la ironía. Respecto al lenguaje, se pedía que fuera "claro, directo y visual", con datos simples.

La propia guía ofrecía ejemplos de mensajes diseñados para captar la atención del público: "¿Os ha pasado que todo en Aragón tarda más de lo normal?", "Llevo tiempo pensando esto y creo que no soy la única…" o "en Aragón llevamos demasiado tiempo en pausa". Todas ellas acompañadas de referencias a una "sanidad que no responde" o a "alquileres que suben y Azcón no actúa".

Unos mensajes políticos concretos

Además de las quejas cotidianas, el documento incluía argumentos políticos específicos. Entre ellos, se instaba a recordar que Azcón rechazó la condonación de 2.124 millones de euros por órdenes del PP nacional. También se sugería insistir en que con su gestión "los servicios son peores y más caros".

Según los influencers contactados por El Español, esta decisión buscaba "que no se pudiera asociar a nadie" y evitar cualquier vínculo directo con una campaña organizada.

Los primeros contactos se produjeron hace aproximadamente dos semanas, poco antes del inicio oficial de la campaña. La intención final era que los contenidos se publicaran de forma orgánica, sin la etiqueta de "colaboración pagada", impidiendo que los usuarios pudieran distinguir entre opiniones personales y mensajes incentivados económicamente.