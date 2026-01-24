El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado en una rueda de prensa celebrada en la Plaza de San Francisco, frente al campus universitario, una de sus propuestas más notables en materia de educación: la gratuidad de las matrículas universitarias para los estudiantes de primer curso que hayan realizado la PAU en Aragón. Azcón ha explicado que esta medida beneficiará a unos 5.600 alumnos y se enmarca en un modelo de "tasa universitaria gratuita" que, según el candidato popular, supone "un avance decisivo en la defensa de la igualdad de oportunidades y del acceso a la educación universitaria". Y presume que así se demuestra la voluntad del PP de "garantizar el acceso a la universidad pública sin que el coste económico sea una barrera.

Queremos poner en marcha la gratuidad de la primera matrícula del primer curso en la @unizar para todos los aragoneses que haya realizado la PAU en Aragón. Estas son algunas de las medidas que queremos impulsar y que ya hemos puesto en marcha en materia académica.… pic.twitter.com/jod7cQdz7q — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) January 24, 2026

Ayudas también para cursos superiores

La propuesta no se limita al primer curso. Azcón ha anunciado que los estudiantes de segundo curso y siguientes también podrán acceder a matrícula gratuita si cumplen ciertos requisitos en el curso anterior. Esta medida, según el candidato, "premia la cultura del esfuerzo" y reforzará "la cultura del mérito y la responsabilidad". Se estima que podrán beneficiarse de esta opción alrededor de 7.000 alumnos.

Más formación y más profesionales

Durante su intervención, Azcón ha reivindicado además el papel de la Universidad de Zaragoza como motor del desarrollo de la comunidad. "Queremos que nuestros jóvenes encuentren oportunidades aquí, en nuestra Universidad", y ha añadido que su objetivo es impulsar un Aragón tecnológico y de cuidados, por lo que ha destacado la apuesta por titulaciones tecnológicas y sanitarias.

El candidato ha enumerado algunas de las actuaciones llevadas a cabo por su formación en materia universitaria, como el incremento de plazas en áreas estratégicas (Informática, Matemáticas, Física, Biotecnología), la implantación de nuevos estudios como el grado de Ingeniería Biomédica, y el impulso para formar más médicos en la comunidad.Azcón también ha destacado la implantación de Farmacia en Huesca y Medicina en Teruel, que podrán cursarse a partir del próximo curso, con el objetivo de garantizar el número de profesionales necesarios para preservar la calidad de vida en Aragón. "Facilitar que los jóvenes puedan formarse en Aragón fortalece nuestra universidad pública", ha afirmado.

Con esta propuesta, el PP busca reforzar su mensaje de impulso a la educación pública y de apoyo a los jóvenes, con la universidad como eje central de una estrategia orientada al talento, la formación y el desarrollo regional.

Pregunta a la "portavoz del sanchismo" si se "avergüenza" de las siglas del PSOE

Azcón ha aprovechado también para manifestar su asombro tras comprobar que en el último cartel electoral publicado en las redes por la candidata socialista a la presidencia de la comunidad, Pilar Alegría, no figuraba el logotipo del PSOE, por lo que le ha instado a explicar a los aragoneses si se "avergüenza" de su partido.

Si Pilar Alegría se avergüenza del logo del PSOE, que se lo explique a los aragoneses. pic.twitter.com/b1zuvasSR3 — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) January 24, 2026

Un argumento bajo la premisa de que precisamente Alegría haya sido "portavoz del sanchismo". En este punto, ha insistido en la necesidad de que la candidata socialista dé explicaciones acerca de los motivos de la eliminación del logotipo del PSOE y comunique si la razón es "porque se avergüenza de la situación del socialismo en España". Lo cual, ciertamente, no sería de extrañar.