Feijóo comparece por la dana sin que Sánchez haya explicado aún Adamuz

Alberto Núñez Feijóo comparece este lunes, a partir de las 11.00, en la Comisión de Investigación por la dana del Congreso de los Diputados. Deberá responder a las preguntas de todos los grupos sobre la catástrofe que tuvo lugar en Valencia hace año y medio, antes de que Pedro Sánchez haya comparecido en esta comisión, y sin que haya dado todavía explicaciones por el accidente de Adamuz.

El presidente del PP fue llamado a declarar en plena polémica por los accidentes ferroviarios, que se han cobrado la vida de 47 personas, y cuando Sánchez todavía no ha dado ninguna explicación sobre lo ocurrido. Sí lo ha hecho su ministro de Transportes, Óscar Puente, que en sus comparecencias ha incurrido en todo tipo de contradicciones y no ha sido capaz de aclarar las causas de la tragedia.

Feijóo acude después de responder hace semanas las preguntas de la juez de Catarroja, que le pidió también los WhatsApp intercambiados con el expresidente valenciano, Carlos Mazón, el día de la tormenta. Durante cinco horas, el líder del PP respondió a las preguntas de las partes personadas, incluidas las asociaciones de víctimas, y aseguró no haber recibido información de lo ocurrido por Mazón ni tampoco del presidente Sánchez.

Según dijo, tomó él la iniciativa de escribir al entonces presidente valenciano, al de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y al de Andalucía, Juanma Moreno, por ser las tres comunidades afectadas por las lluvias. Primero se comunicó con Mazón a las 19.59, después con Page a las 20.01 y, por último, escribió a Moreno a las 20.31 el 29 de octubre de 2024. Sánchez no escribió a Mazón hasta las 22.51 de esa noche, casi tres horas después de que Feijóo se interesara por la situación.

Sánchez tampoco ha sido llamado a declarar por la juez de Catarroja, ni ningún miembro del Gobierno central, a los que tampoco ha pedido los mensajes de aquel día. Tampoco han comparecido en la Comisión de Investigación del Congreso, en la que sí declaró Mazón. El interrogatorio más duro contra el expresidente valenciano lo protagonizó el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que le acusó de ser un "inútil, mentiroso, miserable y psicópata".

Rufián hizo también llorar a la exconsejera Salomé Pradas cuando la interrogó en la misma Comisión de Investigación del Congreso. Pradas dimitió tres semanas después de lo ocurrido, el mismo tiempo que va a tardar Sánchez en acudir al Congreso para hablar de Adamuz, el próximo 11 de febrero. Mazón dimitió por la dana un año después de lo ocurrido, cuando fue abucheado por los familiares de las víctimas en el aniversario de la tragedia.