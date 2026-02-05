Encuestas internas del PP en Aragón auguran una catástrofe para el PSOE de Pilar Alegría peor que en Extremadura

Si se cumplen los pronósticos en Aragón, el PP celebrará el próximo domingo haber hundido en las urnas a la exportavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, Pilar Alegría, actual candidata del PSOE, y que podría llevar a su partido a anotar el peor dato de su historia, por debajo incluso de Extremadura, donde tuvieron 18 diputados y un 25,7% de votos.

Sondeos internos de la formación de Alberto Núñez Feijóo, a los que ha accedido Libertad Digital, arrojan un resultado catastrófico para los socialistas, que podrían quedarse más de diez puntos por debajo del PP y a sólo cinco o seis puntos de Vox, que sube especialmente en la provincia de Zaragoza, donde casi les alcanza.

La media de encuestas publicadas hasta ahora recoge que el PSOE ronda los 18 diputados, lo mismo que sumaron en Extremadura, pero se quedarían ahora por debajo del 25% de apoyos, peor que su compañero Juan García Gallardo, que tuvo que dimitir tras los malos resultados. El PP podría mejorar uno hasta los 29 y Vox casi duplicaría al pasar de 7 a 12.

¿El peor dato histórico del PSOE?

Alegría disputaría el podio del peor datos histórico del PSOE a Javier Lambán, que en 2015 anotó 18 representantes. Esto a pesar del grado de conocimiento que goza la candidata por haber sido ministra o, quizá, precisamente por eso, ya que se ha visto lastrada por la mala imagen de Pedro Sánchez, que ha contribuido también incrementando, por ejemplo, la financiación de Cataluña en plena precampaña.

Si se cumplen los pronósticos, podría hablarse de tendencia, teniendo en cuenta lo ocurrido en Extremadura: un PSOE hundido y un PP que resiste pese al crecimiento exponencial de Vox, que está en disposición de duplicar diputados y alcanzar el 18% de voto. Escenario del que tomaría buena nota Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León y, especialmente, Juanma Moreno en Andalucía.

En la dirección nacional del PP aseguran no estar preocupados por el ascenso del partido de Santiago Abascal, ya que la derecha suma. Destacan que "nos mantenemos, incluso mejoramos algo, a pesar de la subida de Vox". Según datos internos, el mayor trasvase de votos del PSOE se produce hacia el PP por "el centro" y hay un pequeño movimiento hacia Vox, que bebería sobre todo de lo que pierden los populares por su derecha.

La derecha supera el 50%

"Es un desplazamiento que favorece la suma porque la derecha supera ahora el 50% de votos a nivel nacional", destacan fuentes del PP, que ponen el valor poder gobernar. Aún así, Feijóo apeló este miércoles, desde Aragón, al voto útil para "dar estabilidad" al Gobierno y advirtió contra el "voto de cabreo que no sirve para nada". Abascal le respondió, muy molesto, asegurando que "no sabe si al PP le molesta el cabreo de los españoles o que nos voten a nosotros".

Cruce de declaraciones que se engloban en el choque habitual de la campaña electoral, que distorsiona también las negociaciones en Extremadura. Sin embargo, en el PP son conscientes de que necesitan a Vox hasta el punto de que, en su última entrevista, Feijóo ya no habló de gobernar en solitario como un "compromiso electoral", sino que lo rebajó a "objetivo".