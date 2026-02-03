El próximo domingo los aragoneses acudirán a las urnas en unas elecciones regionales que no solo tienen la lógica importancia de decidir el futuro del gobierno autonómico, sino que además van a tener una lectura política a nivel nacional de singular importancia, tal y como viene ocurriendo en todas las citas con las urnas en nuestro país, sean del ámbito que sean, tienen una influencia en la situación política de todo el país.

No es de extrañar, por tanto, que en las últimas horas hayan aparecido hasta media docena de encuestas de diferentes empresas demoscópicas que han hecho su previsión sobre el resultado de estos comicios.

Para tener una visión un poco más amplia, hemos hecho una media de los datos de todas estas encuestas. Son estos: el PP sería el ganador con un porcentaje del 37,1%, el PSOE se quedaría en el 23,4%, Vox tendría un 16,7%, la CHA llegaría al 7,2%, la coalición de IU y Sumar al 4,2%, Aragón Existe en el 3,6% y Podemos en el 2,1%.

Si comparamos estos datos con los de los sondeos publicados en la pasada semana el PP habría perdido casi un punto y medio, el PSOE nueve décimas, Vox se mantiene estable – cae, pero solo una décima–, IU-Sumar sube cinco décimas y, finalmente, Podemos se desploma seis.

Por lo que se refiere a la representación en las Cortes de Aragón, para el PP la media de las horquillas de todos los sondeos está en 28,6, un diputado menos que en las encuestas anteriores; el PSOE se mantiene prácticamente igual, en 18; por su parte, Vox también se mantiene igual en 12,2, la CHA sube a 4,2; IU-Sumar se queda en 1,6 y Existe pasa de 2 a 2,4.

Giro a la derecha

Las conclusiones de estos datos, a falta de una semana de campaña y teniendo en cuenta que los sondeos son una foto fija del momento en el que están realizados, la principal conclusión es que Aragón, como parece que está ocurriendo en buena parte de España, da un giro rotundo a la derecha: PP y Vox sumarían cerca del 54% del voto, un resultado histórico en una comunidad que no es, o era, especialmente de derechas.

Otro hecho innegable sería que al PP no le va a quedar otro remedio que pactar con Vox un gobierno – o al menos una investidura – que contaría con el respaldo de unos 40 diputados, una mayoría abrumadora en una cámara que cuenta con 67 representantes.

Y en principio no habría ninguna otra alternativa: ni siquiera un más que improbable pacto de los populares con la CHA sería suficiente, pues se quedaría en 33 diputados en el mejor de los casos. Aún menos con Aragón Existe, que como mucho tendrá 3 escaños y eso siendo optimistas.

Jorge Azcón, por tanto, se encontraría en una situación como mínimo igual de complicada que antes de la convocatoria, lo que desde luego no podría ser considerado como un gran éxito.

Descalabro del PSOE, éxito de Vox

Otro dato sobre el que hay pocas dudas es que el PSOE va a obtener un resultado capaz de deprimir a Pilar Alegría: como ya ocurriera en Extremadura, pero sin candidatos imputados de por medio, los socialistas se dan un batacazo importante, perdiendo seis puntos respecto a lo que obtuvieron en mayo de 2023. Fracaso sin paliativos.

Finalmente, el único que podría presumir de un gran éxito es Vox: sube más de cinco puntos respecto de las autonómicas de 2023, pasa de 7 a un mínimo de 12 diputados y podrá condicionar todavía más las políticas en la región.