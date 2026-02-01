El PSOE sigue cayendo y profundiza en sus mínimos mientras Vox supera ya los 60 diputados

El PP ganaría las elecciones según la encuesta de Sigma Dos que publica este domingo El Mundo, pero aun así no se trata de un buen sondeo para los de Feijóo, que pierden tres décimas respecto a diciembre y bajarían de los 140 escaños: estarían en el 32,4% del voto y se quedarían en 139 diputados. Se trata de su peor resultado en un sondeo de esta empresa desde las elecciones de 2023 y de hecho estaría siete décimas por debajo de su resultado en aquellas elecciones.

Además del hecho de que ganarían las elecciones, los populares pueden encontrar algo de consuelo en que al PSOE todavía le va peor: cae un poco más, cuatro décimas, y profundiza también en sus propios mínimos: sólo tendría un 26,1% del voto, a punto de romper un suelo que hasta hace poco se consideraba poco menos que impenetrable. En cuanto a escaños, los de Pedro Sánchez estarían en 106, uno menos que en el sondeo de diciembre y 15 menos de los que tienen ahora.

Y en contraste con las penurias de los dos grandes partidos, Vox sigue en un momento completamente dulce: gana cuatro décimas respecto a diciembre, sigue en máximos, llega nada más y nada menos que al 17,8% y ya estaría por encima de los 60 diputados, concretamente en 61. En este momento, por tanto, una hipotética mayoría de los de Feijóo y los de Abascal estaría exactamente en los 200 escaños, 25 por encima de los 175 necesarios.

Sumar, por su parte, no levanta cabeza a pesar de que las encuestas de SigmaDos son unas de las que mejores resultados le dan a los de Yolanda Díaz: en este caso pierden tres décimas y se quedan en el 8,2%, con el que tendrían 13 diputados.

Y mientras tampoco se puede decir que Podemos aproveche el mal resultado de sus rivales en la extrema izquierda: no recoge por completo la caída del PSOE y Sumar y sólo gana dos décimas para llegar al 4,6%, dos décimas más que en diciembre. Tendrían tan sólo 3 escaños.

La encuesta ha contado con una muestra de 1.800 entrevistas con un trabajo de campo realizado entre los días 26 y 30 de enero.