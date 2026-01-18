Menú
Política

El sanchismo se hunde: la cárcel de Ábalos y Cerdán deja a PP y Vox al borde de los 200 escaños, según una encuesta

La prisión de Ábalos y Cerdán y los casos de corrupción dejan a la izquierda en mínimos históricos con un Vox al alza y un PP con 128 diputados.

Libertad Digital
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Europa Press

La estrategia de supervivencia de Pedro Sánchez se agota. La primera encuesta del año de Target Point para El Debate arroja un escenario desolador para el Palacio de la Moncloa: el PSOE ha dilapidado casi medio millón de votos en apenas dos meses. La entrada en prisión de las piezas clave del engranaje socialista, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ha dinamitado cualquier expectativa de adelanto electoral, dejando al presidente cercado por los escándalos y sin "ventana de oportunidad".

Frente a un bloque de izquierdas en descomposición, la alternativa liberal-conservadora se consolida con una fuerza incontestable. Según el sondeo, la suma de PP y Vox alcanzaría los 198 escaños en su horquilla más alta, una mayoría absoluta holgada que deja al sanchismo sin margen de maniobra.

Alberto Núñez Feijóo vuelve a batir la marca del 30% de los votos, situándose entre los 126 y 128 escaños. Además, recupera el puesto de líder mejor valorado, superando a una Yolanda Díaz en caída libre. Por otro lado, Santiago Abascal mantiene su racha ascendente. Con un 19,2% de los apoyos, Vox ya pisa los talones al PSOE. La distancia entre ambas formaciones se ha reducido drásticamente: de los 19 puntos de 2023 a apenas 6,9 puntos de diferencia hoy.

Un PSOE asfixiado por la corrupción

El desplome socialista (26,1% de intención de voto) es la consecuencia directa de una legislatura marcada por los tribunales. El ingreso en prisión provisional de dos secretarios de Organización en una semana —Ábalos y Cerdán—, junto a las investigaciones de la UCO en el Ministerio de Hacienda y las detenciones en la SEPI, han configurado un cuadro de corrupción sistémica que el votante socialista ya no está dispuesto a ignorar.

A este caos interno se suma el desprecio de sus socios de investidura. El bloque de la "Frankenstein", incluyendo a los golpistas de Junts, apenas llegaría a los 156 escaños. La irrelevancia de Sánchez es tal que la portavoz de Puigdemont, Míriam Nogueras, ya ni siquiera se molesta en acudir a las rondas de contactos en la Moncloa.

Sumar, "herido de muerte"

Mientras el PSOE se desangra, Yolanda Díaz apenas logra recoger una parte del voto fugado, situándose en el 8 %. Sin embargo, el proyecto de Sumar nace muerto: las críticas internas de IU, que pide directamente su disolución, y el hecho de que la vicepresidenta esté "amortizada" políticamente, dejan a la extrema izquierda fuera de la ecuación de poder real.

En definitiva, España entra en 2026 con un panorama nítido: un Gobierno zombi, lastrado por la sombra de la cárcel, y una oposición que, entre el PP y Vox, suma una mayoría histórica para desalojar el sanchismo de las instituciones.

