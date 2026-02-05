Salazar niega haber dimitido por acoso sexual y dice que nadie en el PSOE le pidió dejar el cargo

Paco Salazar se ha pronunciado por primera vez sobre las denuncias de acoso sexual que militantes socialistas presentaron contra él cuando iba a ser nombrado secretario de organización del PSOE. Un caso que estalló en pleno Comité Federal y que, cinco meses después, provocó su salida del partido, después de que las víctimas insistieran sobre el asunto.

"A todas las compañeras con las que he trabajado, siempre las he respetado como profesional y como mujeres", ha dicho a preguntas de la senadora de UPN, María Caballero. "Cuando renuncio lo hago por una sola razón: mi familia", ha defendido, entre quejas constantes al presidente de la Comisión Koldo, Eloy Suárez, por permitir estas preguntas que, a su juicio, "no son objeto de la comisión".

Salazar ha hablado también de la comida que mantuvo con Pilar Alegría, exministra portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez y actual candidata del PSOE en Aragón, después de las denuncias. "Sólo hablamos de cómo estaba mi familia", ha declarado, rechazando aportar más detalles sobre el contenido de esa comida que tantos quebraderos de cabeza han provocado a Alegría en plena campaña aragonesa.

Salazar ha negado haber comentado durante esa reunión algo referente a las denuncias de acoso o a la campaña electoral de Alegría, para la que ha negado haber trabajado, después de que varios medios aseguraran que su entorno ha asesorado a Alegría durante la contienda.

En respuesta a las preguntas del senador de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, sobre este asunto, Salazar ha dicho que nadie en el PSOE le pidió dimitir o le exigió explicaciones. "No", ha respondido tajante a la pregunta de Pelayo, que ha ironizado con el hecho de que un partido que se declara tan "feminista" ni siquiera le preguntara al respecto.