Francisco Salazar, ex alto cargo de La Moncloa, comparece este jueves en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado. Es la primera vez que habla públicamente desde la aparición de las denuncias que reventaron el Comité Federal celebrado en julio, tras conocerse las acusaciones, y donde iba a ser nombrado secretario de Organización del PSOE tras la entrada en prisión de Santos Cerdán.

Salazar, que ha entrado de forma chulesca a la sala, no ha atendido a los medios. Ya dentro, ha evitado hablar sobre las denuncias de quienes fueran sus compañeras. "Esto no forma parte del objeto de la comisión", ha recriminado al ser preguntado por la senadora de UPN, Mar Caballero, sobre las denuncias por acoso sexual que provocaron su salida del partido, después de que Moncloa y Ferraz encubrieron las denuncias durante cinco meses. Afirma que siempre ha respetado a las mujeres y sostiene que su renuncia fue "por su familia", no por las acusaciones de acoso sexual.

Sobre la comida que mantuvo con Pilar Alegría el 3 de noviembre, ya siendo conocidas las denuncias por acoso sexual, Salazar ha asegurado que la entonces ministra portavoz "se interesó por cómo estaba mi familia", aunque no calificó de "vomitiva" su actitud, como hizo públicamente dos días después en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En relación con la financiación de las primarias de Pedro Sánchez, el exasesor en Moncloa ha dicho que "no puedo saber" si las saunas del suegro de Sánchez financiaron el proceso, ya que, según ha afirmado, "nunca hablé de financiación" y "no me suena". Una fórmula que recuerda a la utilizada por el presidente del Gobierno en esta misma comisión del Senado, donde recurrió de forma reiterada al "no me consta". Sin embargo, Sánchez explica en su libro que, cuando la Gestora del PSOE pidió explicaciones por esa financiación, les remitió a Cerdán y Salazar.

"¿Ustedes se comprometieron a entregar el listado de donantes de las primarias?", le ha preguntado la senadora del PP, Rocío Dívar. La respuesta de Salazar ha sido tajante: "Yo no". Dívar ha insistido entonces: "¿Sabe si el señor Sabiniano Gómez financió las primarias?". El compareciente ha vuelto a negar tener conocimiento al respecto. "No me consta. Yo no tengo acceso a quién financió y quién no", ha respondido, tratando de dar por cerrado el interrogatorio.

En todo caso, Salazar ha confirmado que llegó a cobrar en sobres del PSOE, que habría meses de entre 200 y 300 euros. Dice que el "soporte documental" para justificar esos pagos "los tiene que dar el partido", y no él. Además ha reconocido que compartió piso de alquiler con el exsecretario de Organización, Santos Cerdán. También ha señalado que no mantiene contacto con ningún exdirigente ni actual cargo del PSOE desde su marcha en julio.

A las puertas de que finalice la campaña electoral en Aragón, Salazar ha asegurado que no ha participado en ninguna campaña del PSOE desde que abandonó el partido.