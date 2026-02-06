Sánchez convierte el cierre de campaña en un monólogo: "Si buscan espectáculo, con Feijóo tienen de sobra"

El acto de cierre de campaña arrancó con media hora de retraso, una tardanza que Pedro Sánchez se encargó de justificar tras haber visitado por la mañana las zonas afectadas por la borrasca Leonardo en Andalucía. En su tercera y última aparición en la campaña de Pilar Alegría, el secretario general del PSOE convirtió el mitin final en un discurso de confrontación, cargando contra los llamados "tecnooligarcas" y señalando directamente al periodista Vito Quiles.

Lejos de centrarse en propuestas, Sánchez optó por la burla y la descalificación del líder del Partido Popular. "Yo me he quedado sorprendido, pero resulta que el Partido Popular ha invitado a este Vito Quiles, este que va persiguiendo a periodistas que no piensan lo que él. Invitan a un concierto de un grupo que aparte de insultarme reivindican el golpe de Estado y la guerra Civil del pasado siglo, es muy grave y lo dicen sin ningún tipo de rubor", afirmó el presidente, en un contexto en el que las encuestas anticipan el peor resultado de la historia del PSOE en Aragón, con apenas 17 escaños.

"Que digo yo de todas formas que si buscan espectáculo para su cierre de campaña, pues si ya con Feijóo tienen de sobra", continuó Sánchez, burlándose de su adversario político y acompañando el ataque con gestos exagerados y carcajadas forzadas ante sus seguidores.

"Que lo sepa la gente, el próximo domingo los votos del PP van a la ultraderecha y los votos de la ultraderecha van al PP", insistió Sánchez, reforzando el manido discurso del 'viene la derecha' en un intento de movilizar a última hora a los indecisos y de aglutinar el voto en torno al PSOE, tal y como ha reclamado Pilar Alegría en el tramo final de la campaña.

De hecho, insistió en su cruzada contra los fundadores de las principales plataformas digitales, Elon Musk y Pável Dúrov, y prometió a los aragoneses quitar "las sucias manos de los tecnoligarcas del móvil de nuestros chavales". "Los amos del algoritmo podrán expandir sus bulos, pero no tienen el poder del voto. Quieren controlar los móviles porque quieren saber lo que leemos y vemos para controlar lo que votamos", aseguró durante el mitin, tras anunciar no solo la prohibición de que los menores de 16 años puedan acceder a estas plataformas, sino también que sus directivos asuman responsabilidades por las infracciones que cometan los usuarios.

Casos de acoso sexual

"El PP intenta dar lecciones cuando realmente lo que da es vergüenza", aseguró Sánchez, refiriéndose al presunto caso de acoso sexual en el PP de Madrid. La declaración llega después de que Moncloa y Ferraz encubrieran a Paco Salazar durante cinco meses. De hecho, la exministra y candidata socialista ha intentado victimizarse sobre este asunto durante la campaña, tras hacerse pública la fotografía en la que se le veía almorzando con el exasesor de Pedro Sánchez, después de que varias compañeras de partido denunciaran su comportamiento.