PP y Vox se enzarzan en un duro cruce de reproches y abocan a Extremadura a repetir elecciones

"El PP no se puede travestir de Vox", "soberbia", "preferimos la abstención del PSOE", "muleta del PSOE", "manipuladores", "mentirosos"...son sólo algunas de las acusaciones que se han lazado en los últimos días PP y Vox en Extremadura, donde las relaciones ya eran malas tras una dura campaña con insultos como "machistas" o "incapacitada".

María Guardiola se someterá el próximo 3 de marzo a una primera votación de investidura fallida, ya que los de Santiago Abascal han anunciado su rechazo, lo que pondrá en marcha el reloj para una posible repetición electoral que cada día parece más cerca. La tensión ha ido en aumento en la última semana después de que el PP retara a Vox a hacer públicas sus peticiones para gobernar.

La presidenta en funciones ha desvelado que envió hace días un email a Vox para emplazarles a un cuarto encuentro, después de haber mantenido tres reuniones, y sigue sin respuesta. Entre medias, ha confesado haber llamado primero al PSOE y pedirle su abstención, después de que los socialistas abrieran oportunamente este melón para echar más leña al fuego en la disputa entre PP y Vox.

La trampa estaba tendida, Guardiola cayó en ella y las últimas horas el choque ha alcanzado tal nivel que será difícil dar después marcha atrás, en caso de que haya voluntad de hacerlo. El líder de Vox en la región, Óscar Fernández, ha llegado a acusar al PP de "filtrar" de manera interesada "manipulaciones" sobre lo que piden para entrar en los gobiernos.

Las versiones sobre lo que pide Vox

Lo hacía después de que algunos medios publiquen que, además de las consejerías de Interior, Industria y Agricultura, como publicó Libertad Digital, Vox también ha pedido Economía. Otro añadían que también una vicepresidencia que, además de Interior, incluya inmigración y seguridad. Un cruce de versiones fruto de la falta de transparencia sobre el intercambio de papeles que se ha producido.

Es tremendo comprobar como la señora Guardiola y el PP están filtrando, convenientemente manipuladas y falseadas, nuestras primeras posturas en los intentos de negociación que empezaron con Vox.

Lo mismo que en las negociaciones del 23.

Así no vamos a ningún lado. Encima ayer… — Óscar Fernández Calle (@OscarFdezCalle) February 11, 2026

Le respondía rápidamente Guardiola con otro mensaje en redes, donde negaba las filtraciones y advertía de que podrían hacer públicos los documentos intercambiados, pero no van a hacerlo por respeto a las negociaciones. La presidenta en funciones tendía de nuevo la mano a Vox después de reprocharle su actitud.

No es verdad. Rotundamente no. Para filtrar eso, que no se corresponde con la realidad, publicaríamos los documentos completos, teniendo en cuenta que la semana pasada autorizaste públicamente que los enseñáramos. Aún así no lo hemos hecho, porque entendemos que no aporta al… https://t.co/gcGSGb3Ffo — María Guardiola (@MGuardiolaM) February 11, 2026

Un día antes de este reproche, el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, acusaba a Fernández de "engañar" al decir que "a Guardiola le da igual" negociar con Vox o con el PSOE, después de admitir que pidió a los socialistas su abstención. "Lo lógico cuando pierdes 10 diputados y 14 puntos es que dejes gobernar. Sin más. Esto no es una negociación. Es o debería ser lo normal", escribía Fernández.

"De hecho dice expresamente que no negocia con este PSOE ni con el sanchismo. Y vosotros erre que erre. Quien sí ha dicho que va a votar con el PSOE para impedir la investidura de quien ha ganado las elecciones con un 43,18% y 29 diputados es VOX", añadía en un mensaje en X, principal vía de comunicación entre ambos partidos, junto con los medios de comunicación.

Las negociaciones, por tanto, están bloqueadas y no parece que vayan a avanzar hasta, al menos, las elecciones de Castilla y León. Sin embargo, empieza a coger fuerza la tesis de que PP y Vox no podrán ponerse de acuerdo en Extremadura, dada su mala relación personal. El 3 de mayo es la fecha límite, después se convocarían comicios automáticamente el 28 de junio.