Vox pide en Extremadura las consejerías de Agricultura, Industria e Interior

Las negociaciones en Extremadura llevan tiempo congeladas por la campaña electoral en Aragón, a la que se sumará la de Castilla y León por las elecciones del próximo 15 de marzo. María Guardiola ha mantenido tres reuniones con los de Santiago Abascal, que no han sido fructíferas. Desde entonces, la tensión ha ido en aumento.

Según ha podido saber Libertad Digital de fuentes conocedoras de los contactos, Vox aspira a controlar las consejerías de Agricultura, Industria e Interior, además de entrar en varios organismos públicos. Es un tercio del gobierno, teniendo en cuenta que suman 11 escaños y el PP 29. Un salto cualitativo importante, especialmente cuando en la anterior legislatura apenas controlaron una consejería surgida de la división de Agricultura, la de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Guardiola ha dicho públicamente ahora que está dispuesta a concederles Agricultura, por lo que el escollo serían los otros dos departamentos, de gran importancia en esta región, tanto por el peso de las políticas como por las partidas presupuestarias con las que cuentan. El PP ya dijo que entre las ofertas de pacto estaba también dotar de financiación las medidas exigidas por Vox.

Los de Abascal exigieron también presidir la Asamblea de Extremadura, algo a lo que el PP no accedió al entender que se trata de un cargo que debe ocupar el ganador de los comicios y que excede la representación que le otorgaron las urnas a los de Abascal. Sí les cedieron un puesto en la Mesa. "Un gesto", según lo calificó el PP; "migajas", interpretó Vox. Lo ocurrido hizo estallar el cruce de reproches.

El problema de la proporcionalidad

El secretario general del PP, Abel Bautista, se quejó este miércoles de que "Vox exige cargos como si hubiera logrado el 40% de los votos en lugar del 16,9", después de instarles a hacer públicas sus exigencias para poner fin a la "escenificación", dando a entender que el conflicto surge por el reparto de cargos y no por las medidas. Sus palabras respondían al líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, que acusó a Guardiola de no querer un acuerdo.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo varias veces tras la noche electoral que el acuerdo entre ambos es deseable siempre dentro de la "proporcionalidad" que marcaron las urnas y ha defendido a su candidata, especialmente cuando Abascal sugirió en campaña un posible cambio de nombre para la investidura. Las dificultades para pactar en Extremadura explican también que el líder del PP haya criticado en Aragón "el voto del enfado que no sirve".

El reloj está en marcha y el próximo martes 10 de febrero es la fecha límite para proponer un candidato a la investidura, que será María Guardiola. El siguiente día en rojo en el calendario es el 3 de marzo. Antes de esa fecha debe celebrarse el primer debate de investidura en el que el PP requiere mayoría absoluta, es decir, el sí de Vox. En segunda votación ya sólo necesita mayoría simple, es decir, su abstención. Si no hay acuerdo, el 3 de mayo se convocarían de nuevo elecciones.

El precedente para Aragón y CyL

Los contactos entre PP y Vox en Extremadura sientan la base también para lo que pueda ocurrir en Aragón y Castilla y León, donde el crecimiento de Vox, que está en disposición de duplicar diputados el próximo domingo, les coloca en una posición de mucha fuerza. El PP pretendía deshacerse de su influencia y gobernar cómodamente en las autonomías, pero las urnas han arrojaron un resultado impredecible donde los populares celebran, sobre todo, el hundimiento del PSOE.

Un escenario que podría volver a repetirse en Aragón, donde Pilar Alegría anotaría el mínimo histórico de su partido al bajar de los 18 diputados, según recogen encuestas internas del PP, tal y como publicó este periódico. Sin embargo, el sabor agridulce podría, de nuevo, instalarse entre los de Jorge Azcón por el crecimiento de Vox, con el que tendrán que volver a negociar para formar gobierno.