PP y Vox tensan la cuerda al límite en Extremadura sin llegar a romperla

La Asamblea de Extremadura quedará constituida este martes, después de la sesión plenaria que arranca a las 10.00. Dada la mayoría simple del PP, los de María Guardiola tienen garantizada su presidencia, aunque Vox vote en contra en primera vuelta, donde es necesaria la mayoría absoluta, ya que en segunda vuelta sólo se requiere mayoría simple. El reparto de sillones dentro del órgano se produce en pleno choque entre ambos partidos.

De manera sorprendente, sobre las 11.00 de este lunes algunos medios recogían la "ruptura" de las negociaciones, por parte de Vox, con María Guardiola. La cúpula de la formación de Abascal trasladaba a Libertad Digital que, en realidad, se trataba de "dejar en suspenso los contactos" dada "la negativa de Guardiola a aceptar nuestras condiciones". Fuentes del PP reaccionaban acusándoles de no querer pactar antes de las elecciones en Aragón y enterarse de la decisión por los medios.

Una vez la noticia saltaba a la prensa, Vox remitía un correo a Guardiola informándole de la nueva situación, en el que, según fuentes del PP, "no explicaban los motivos de la ruptura". A las 12.30, el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, comparecía en rueda de prensa y negaba una ruptura, mostrando su disposición a negociar, pero invitando a Guardiola a que "reflexione".

Cruce de comunicados

Poco después, el PP de Extremadura emitía un comunicado confirmando que en las últimas horas habían avanzado las negociaciones y, después de un último encuentro el pasado viernes entre los equipos negociadores, el acuerdo estaba listo para ser confirmado este martes. Según este comunicado, había pacto para el Gobierno, la Mesa de la Asamblea, la aplicación de medidas de Vox y la concesión de partidas presupuestarias para poder aplicarlas.

En la nota, el PP decía "lamentar que Vox rompa unilateralmente y sin previo aviso la negociación". Los de Abascal respondían poco después con otro comunicado en el que decían "desmentir a Guardiola" por afirmar que "rompían" y calificaban como un "insulto" su propuesta para alcanzar un acuerdo. En el texto mostraban voluntad de seguir negociando, como había hecho también el PP extremeño.

Finalmente, a última hora de la tarde, a través de X, la formación de Guardiola respondía al comunicado de Vox "dando la bienvenida a la aclaración de Vox" y pidiendo continuar el diálogo con "discreción y respeto mutuo". Un cruce de mensajes públicos, intercambiados a través de los medios de comunicación, que desembocarán en el choque este martes de ambas formaciones durante la constitución de la Asamblea.

Un mes por delante

Lo cierto es que ambos partidos disponen después de un mes para seguir negociando hasta la investidura. Podrían, por tanto, cerrar un acuerdo después de las elecciones de Aragón que se celebran el 8 de febrero. Los contactos entre ambos partidos se ven claramente distorsionados por la precampaña, que debido a los tres días de luto oficial decretados por Pedro Sánchez por el accidente en Adamuz arrancarán el jueves, en lugar del miércoles por la noche.

La relación entre Santiago Abascal y María Guardiola ha sido siempre muy tensa, hasta el punto de que en la anterior legislatura no hubo acuerdo para la Mesa extremeña y su presidencia la ostentó el PSOE. Después, el PP extremeño acabó aceptando la entrada de Vox en el Gobierno, del que salió un año después, aunque su consejero se mantuvo en el Ejecutivo tras abandonar las filas de Abascal. La campaña fue especialmente tensa entre ambos, lo que explica que la desconfianza permanezca.