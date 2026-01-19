Un fallo en la soldadura del carril, otra de las hipótesis que podrían explicar el accidente

"Es un accidente extraño". Así ha calificado este lunes el presidente de Iryo, Carlos Bertomeu, al trágico accidente que tuvo lugar ayer domingo en Adamuz (Córdoba), y en el que se vio implicado un tren de su compañía junto a otro propiedad de Renfe.

"Hace tres años que compramos nuevo" el tren, un tren de "ultimísima tecnología que ha cumplido su plan de revisiones y de mantenimiento. El último, muy reciente" ha explicado el directivo, en una comparecencia ante los medios de comunicación en la que se ha mostrado considerablemente afligido, y donde le ha costado contener las lágrimas.

"En una recta y en el vagón 8, es decir, no por delante... Es un accidente extraño y hay que ponerse a disposición de la comisión de investigación de accidentes, sobre todo, para determinar la causa para que no vuelva a pasar nunca más" ha continuado explicando Bertomeu. Casualmente, el ministro de Transportes, Óscar Puente, también calificó en la madrugada de ayer de "tremendamente extraño" al accidente.

Sobre los motivos del accidente, el presidente de Iryo ha preferido no hacer declaraciones. "No nos debemos pronunciar, y además, no tengo criterio para pronunciarme. Están los expertos para eso" ha dicho.

Mientras tanto, numerosos profesionales de la Guardia Civil están trabajando en la zona del accidente recopilando pruebas para esclarecer los hechos. "El Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) de la Guardia Civil realiza el examen exhaustivo de la zona del siniestro. Busca evidencias clave y recoge muestras para la plena identificación de las víctimas y el esclarecimiento de las causas" han explicado.

#AccidenteFerroviario | El Equipo Central de Inspecciones Oculares #ECIO de la #GuardiaCivil realiza el examen exhaustivo de la zona del siniestro. Busca evidencias clave y recoge muestras para la plena identificación de las víctimas y el esclarecimiento de las causas.… pic.twitter.com/Tqq8ZTuYst — Guardia Civil (@guardiacivil) January 19, 2026

"Nuestras labores de investigación, apoyo y seguridad tras el accidente ferroviario de Adamuz no cesan, el trabajo conjunto con compañeros de emergencias está siendo fundamental" ha continuado detallando la Guardia Civil.

La hipótesis de la soldadura

Aunque el accidente ferroviario está actualmente en plena investigación, técnicos que están trabajando sobre el terreno de la catástrofe consultados por Reuters habrían descubierto una rotura en una de las partes de la vía. En concreto, en la soldadura. De hecho, en la siguiente imagen enviada por la Guardia Civil, se observa la rotura de un carril.

"Descubrieron que la unión defectuosa creaba un espacio entre las secciones del riel que se ensanchaba a medida que los trenes continuaban viajando por la vía" explican en Reuters. Esos mismos técnicos creen "que la unión defectuosa es clave para identificar la causa del accidente" añaden. Por tanto, "los primeros vagones del tren Iryo, pasaron por el hueco de los raíles, pero el octavo y último vagón se descarriló, arrastrando consigo el séptimo y el sexto", siguió apuntando la fuente.

Preguntadas por la información de la agencia de noticias, fuentes internas de Adif afirman a Libertad Digital que "la explicación de Reuters se está refiriendo a la soldadura. El fallo de la soldadura es una posibilidad que explicaría el accidente, aunque todavía es muy pronto para especular. Cada tramo de la vía, que se llama cupón, va soldado y puede ser que se rompiera. Eso puede pasar, pero también es raro porque eso hace saltar una alarma y daría tiempo a reaccionar... Además, las soldaduras están sometidas a auscultaciones periódicas. Si se rompió, tuvo que ser al momento de pasar el tren" sentencian.

Las fuentes inciden en que "todavía no está claro, ni siquiera, si el tren de Iryo descarriló antes de llegar a la aguja o no, ni tampoco si chocaron. También sería raro que descarrilara porque la aguja estaba en una recta no en un giro, que es cuando hay más probabilidad de accidente". Aun así, y "manteniendo siempre la prudencia, son las hipótesis que más fuerza tienen: la aguja o la soldadura" concluyen.

Las mismas fuentes descartan casi por completo un defecto en el tren de Iryo. "Casi al 99% no pudo haber un fallo en la rodadura del tren. Esos trenes, de tecnología japonesa, cumplen con revisiones exhaustivas y son de máxima calidad" añade.

En la misma línea han ido fuentes consultadas por El Mundo, que aseguran que los técnicos están centrando sus sus investigaciones en un fallo en la soldadura del carril como "causa muy probable del descarrilamiento". Según su versión, "el fallo de la soldadura pudo derivar en una rotura de la vía como consecuencia del tráfico y las condiciones meteorológicas". En este punto, las fuentes consultadas de Adif, admiten que "las soldaduras se deterioran ante el calor o el frío extremo, pero en este caso parece que no fueron esas causas".

Se descarta el fallo humano

La hipótesis anterior cobra más fuerza teniendo en cuenta que el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha asegurado hoy que el error humano estaba prácticamente descartado. "El fallo humano podría quedar prácticamente descartado. Si el maquinista toma una decisión errónea, el propio sistema la corrige" ha dicho en RNE.

🔴ENTREVISTA | Álvaro Fernández Heredia (@Transxte ), presidente de @Renfe ▪️"El fallo humano está prácticamente descartado. Si el maquinista toma una decisión errónea, el propio sistema la corrige. No especulemos, esperemos a la investigación" ▶️ https://t.co/lKXgCETRxP pic.twitter.com/RD8O5cvFs8 — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) January 19, 2026

El motivo del accidente "tendrá que ver con alguna cuestión del material móvil de Iryo o de la infraestructura, y para eso, hay que esperar a la Comisión de Investigación y no especular" ha añadido.

"No era un problema de exceso de velocidad y era una recta, no una curva. Sacar conclusiones no va a ser algo inmediato", ha añadido también Heredia en la Cadena Ser.