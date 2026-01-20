El PP propone a Manuel Naharro para presidir la Asamblea de Extremadura

El Partido Popular propondrá a Manuel Naharro para presidir la Asamblea de Extremadura en esta esta XII Legislatura. Naharro ocupó en la pasada legislatura la Vicepresidencia Segunda de la Mesa y fue como número tres en la lista electoral del PP por Badajoz en las elecciones autonómicas de 2025. Es actualmente presidente del partido en Badajoz.

El candidato del PP a la vicepresidencia de la Cámara autonómica será Jesús Expósito Rubio y María Isabel Babiano Serrano aspirará la Secretaría de la Asamblea. Naharro cuenta con votos suficientes para salir adelante en segunda vuelta, donde sólo se requiere la mayoría simple, dada la falta de acuerdo entre PP y Vox para que sea designado por mayoría absoluta en primera vuelta.

Manuel Naharro Gata, de 40 años, fue alcalde de Valencia del Mombuey, un municipio de 720 vecinos, y presidió la Mancomunidad Sierra Suroeste antes de ser proclamado líder del PP provincial pacense. Extrabajador de banca, fue técnico en administración de empresas.

La ruptura entre PP y Vox

Este lunes, de manera sorprendente, algunos medios anunciaban la "ruptura" de las negociaciones, por parte de Vox, con María Guardiola. La cúpula de la formación de Abascal trasladaba a Libertad Digital que, en realidad, se trataba de "dejar en suspenso los contactos" dada "la negativa de Guardiola a aceptar nuestras condiciones". Fuentes del PP reaccionaban acusándoles de no querer pactar antes de las elecciones en Aragón y enterarse de la decisión por los medios.

Una vez la noticia saltaba a la prensa, Vox remitía un correo a Guardiola informándole de la nueva situación, en el que, según fuentes del PP, "no explicaban los motivos de la ruptura". A las 12.30, el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, comparecía en rueda de prensa y negaba una ruptura, mostrando su disposición a negociar, pero invitando a Guardiola a que "reflexione".

Poco después, el PP de Extremadura emitía un comunicado confirmando que en las últimas horas habían avanzado las negociaciones y, después de un último encuentro el pasado viernes entre los equipos negociadores, el acuerdo estaba listo para ser confirmado este martes. Según este comunicado, había pacto para el Gobierno, la Mesa de la Asamblea, la aplicación de medidas de Vox y la concesión de partidas presupuestarias para poder aplicarlas. Tras conocer que Vox no rompía, escribían un tuit "dando la bienvenida" al regreso de las negociaciones.