El Gobierno felicita el Ramadán mientras desprecia la Cuaresma de los católicos

El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a abrazar al islam después de felicitar a toda la comunidad musulmana en España por el mes de Ramadán que da comienzo hoy. Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha vuelto a evitar felicitar las festividades cristianas al ignorar que este miércoles 18 de febrero también da comienzo la Cuaresma para los católicos, en lo que supone la antesala a la Semana Santa. Todo lo contrario ocurre en el Partido Popular y Vox, donde decenas de políticos han recordado la importancia de este tiempo de preparación espiritual que dura cuarenta días, en recuerdo de los 40 días que Jesús pasó en el desierto, según el Evangelio.

"Deseamos a toda la comunidad musulmana en España un feliz mes de Ramadán. ¡Ramadan Mubarak!", reza la publicación del Ministerio de Presidencia, Justicia y Cortes de Félix Bolaños en redes sociales. En el caso opuesto, Libertad Digital ha podido constatar cómo el Ejecutivo no ha emitido ninguna publicación felicitando la Cuaresma.

Deseamos a toda la comunidad musulmana en España un feliz mes de #Ramadan. ¡Ramadan Mubarak! — Ministerio de la Presidencia, Justicia y R. Cortes (@M_Presidencia) February 18, 2026

No es la primera vez que ocurre, pues este Gobierno opta en muchas ocasiones por no felicitar festividades cristianas como la Semana Santa o la Navidad. De hecho, cuando se acerca el nacimiento de Jesús, el Gobierno y el PSOE en sus mensajes de redes sociales utilizan el término "felices fiestas" y no "feliz Navidad".

Con esta situación sobre la mesa, se puede observar cómo el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a felicitar a una religión minoritaria e incompatible con el cristianismo mientras guarda silencio ante la religión que ha marcado nuestra historia, cultura y nuestras raíces.