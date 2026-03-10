El Gobierno aprueba la sanidad pública para los inmigrantes ilegales

Después del anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez por el cual va a regularizar a medio millón de inmigrantes, el Consejo de Ministros aprueba este martes el Real Decreto que garantiza el acceso a la atención sanitaria pública a inmigrantes en situación irregular, eliminando de este modo las barreras administrativas que existían hasta ahora, según ha informado elEconomista.es.

Con esta maniobra, el Gobierno de Pedro Sánchez busca volver al modelo anterior a 2012, cuando el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy aprobó el Real Decreto-ley 16/2012, que limitó la universalidad del sistema sanitario, dejando fuera a los inmigrantes que no disponían de residencia legal en España.

Este decreto aprobado por el Ejecutivo establecerá la obligación para todas las comunidades autónomas de garantizar este acceso universal, con el fin de evitar desigualdades territoriales en la aplicación del derecho a la salud, explica el diario citado.

Desde el Ministerio de Sanidad de Mónica García han defendido que este decreto aprobado responde a un enfoque de salud pública y de derechos fundamentales, ya que la exclusión sanitaria puede generar riesgos tanto para las personas afectadas como para el conjunto de la población.

Esta medida del Gobierno se suma a la información que publicó Libertad Digital hace unas semanas por la cual los inmigrantes que se favorezcan de la regularización masiva podrán cobrar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) tras un año de residencia en España.