La Comisión del apagón echa a andar en el Congreso sin que el Gobierno aclare un año después las causas

El Partido Popular ha registrado en el Congreso su lista de peticiones para que comparezcan 42 personas en la Comisión de Investigación sobre el apagón. En ella incluye nombres similares a los ya solicitados en la del Senado, como ocurre con el PSOE. Entre ellos, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, su antecesora, Teresa Ribera, la también exministra y responsable de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y el exministro Jordi Sevilla, muy crítico con Pedro Sánchez.

La Comisión del Congreso arrancará sus trabajos el próximo martes, 17 de marzo, casi un año después de que tuviera lugar el incidente que dejó a España, y parte de Portugal, sin electricidad durante 12 horas. Aunque expertos, compañías eléctricas y organismos públicos han concluido que el origen estuvo en el mix energético fijado por Red Eléctrica y su abuso de las renovables, el Gobierno sigue sin aclarar la causa oficial de lo ocurrido.

En un primer momento, el Ejecutivo llegó a especular con un ciberataque, que fue descartado por las propias compañías energéticas y organismos europeos ya que, de haberse producido, no se trataba sólo de un atentado contra España, sino contra el propio continente, que habrían tenido que investigar organismos europeos. La teoría se mantuvo por parte de miembros del Gobierno, varios días después de que el país se fuera a negro.

El PP pide también que comparezcan la directora de Red Eléctrica, Concepción Sánchez y la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, además de varios cargos técnicos, incluidos directivos de Endesa, para intentar averiguar qué ocurrió, dada la falta de explicaciones oficiales.

El resto de grupos parlamentarios como PSOE y Sumar han registrado también su propia lista de comparecientes, entre los que también se encuentra Beatriz Corredor, que continúa en su puesto pese a ser una de las principales señaladas por lo sucedido. No se produjo tampoco ningún cese en el ministerio que ocupaba todavía entonces la ahora vicepresidenta de Transición Verde en Europa, Teresa Ribera, que tampoco asumió ninguna responsabilidad.