El acuerdo PP-Vox en Extremadura está "casi cerrado" y Azcón espera la respuesta de Abascal

El acuerdo entre PP y Vox en Extremadura estaba "prácticamente cerrado" a nivel programático, antes de las elecciones en Castilla y León. Así lo ha desvelado Alberto Núñez Feijóo en una entrevista en Es la Mañana de Federico, de esRadio, donde ha elevado la presión sobre Santiago Abascal para que se decida ya a formar gobierno y asuma el "mandato de las urnas".

El líder de Vox admitió ayer que su intención es entrar en los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León, pero lo condicionó a un acuerdo negociado "medida a medida", que en el caso de la comunidad extremeña ya estaría muy avanzado. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha aportado incluso una cifra del número de propuestas que habría perfiladas, 76, sobre la que "había acuerdo en la práctica totalidad", según ha dicho en Telemadrid, donde ha admitido que apenas faltaban por cerrar las partidas presupuestarias para hacerlas viables.

La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, reprochaba al PP "negociar en entrevistas o tertulias" y pedía dialogar "fuera del circo mediático que se montó en Extremadura". Durante una rueda de prensa en el Congreso, reiteraba la voluntad expresada por Abascal de "entrar en los gobiernos", pero de nuevo evitaba hablar de plazos, a pesar de que Feijóó ha mostrado su preferencia por un acuerdo cuanto antes, que se produzca incluso este mismo mes de marzo, antes de llegar a abril.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, insistía en la necesidad de que los acuerdos sean "estables", recordando que Vox optó por marcharse cuando no se habían cumplido siquiera dos años después de haber entrado a gobernar con el PP. El objetivo pasaría, por tanto, por fijar unas medidas y, sobre todo, reflejarlas en unos presupuestos que deban ser aprobados.

Contactos más lentos en Aragón

En Aragón, sin embargo, las negociaciones están menos avanzadas. De hecho, Feijóo ha revelado que el presidente en funciones, Jorge Azcón, remitió su propuesta a Vox poco después de las elecciones de su comunidad, bastante antes de que se celebraran las de Castilla y León. Fuentes conocedoras de las negociaciones confirman a Libertad Digital que Abascal todavía no ha respondido a ese documento. "Seguimos a la espera", aseguran.

El propio Azcón mostraba su voluntad este martes de alcanzar un acuerdo con Vox, que ve más cerca después de que hayan pasado las elecciones que han revalidado la victoria de Alfonso Fernández Mañueco. Eso sí, pedía un "buen acuerdo" antes que uno "rápido". "Hay que seguir con la misma estrategia de discreción y trabajo para que fructifique el acuerdo", defendía en declaraciones a los medios.

En Castilla y León falta todavía constituir la mesa de negociación, en la que de momento no estaría Génova, que ha entregado también el bastón de los contactos a sus presidentes autonómicos en Extremadura y Aragón. Una prueba más de que las negociaciones en la comunidad de Guardiola estaban ya muy avanzadas, a falta sólo de que los de Abascal se decidieran por sellar el pacto.