Sánchez pone como excusa Irán y Ucrania para no presentar Presupuestos

El Gobierno lleva dos años y medio dejando a España sin unos nuevos presupuestos. El mismo día que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en que la prórroga presupuestaria "es constitucional", cuando lo que la Carta Magna marca en su artículo 134.3 es que "el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior", fuentes del Ministerio de Hacienda ya han puesto la guerra de Irán como excusa para no presentarlos en el primer trimestre de 2026, como prometieron por enésima vez.

También lo ha dejado entrever el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa junto con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la que ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania con un valor de 1.000 millones de euros. "Estamos ahora mismo gestionando yo creo que una de las mayores crisis que durante todos los años de mi mandato he tenido que gestionar y creo que es importante que los ciudadanos españoles sean conscientes de la gravedad que vive el mundo que sufre Europa y de las consecuencias que estamos viviendo no solo en muertes de personas civiles, no solo de desplazamientos de millones de personas en Oriente Medio y también del impacto socioeconómico que va a tener sobre nuestros hogares", se ha excusado el presidente.

Nuevamente, el Gobierno esquiva la presentación de un proyecto presupuestario, siendo incapaz de reunir el apoyo parlamentario necesario y evitando así un nuevo fracaso, cuando todavía está recabando los apoyos necesarios para aprobar el paquete de ayudas por la guerra en Irán, ya que no cuenta con el respaldo de sus socios de investidura, teniendo como principal discrepancia la vivienda.

Desde que en julio Sánchez anunció que el Gobierno iba a presentar las Cuentas Públicas, no han dejado de posponer esa fecha. Y, a pocos días de que finalice el primer trimestre, el nuevo plazo que se dio el Ejecutivo, ya empiezan a avanzar que podría volver a retrasarse, manteniendo unos presupuestos de la anterior legislatura sin que en el Gobierno haya el menor atisbo de rubor.

Estaba por ver si la presentación en el Consejo de Ministros se iba a realizar los días 24 o 31, de modo que sirviera como estrategia política en la precampaña electoral de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en Andalucía. Sin embargo, no parece que vaya a ser así.