Montero se define como "la mujer con más poder en el conjunto de la democracia"

En su primera intervención pública tras la convocatoria de elecciones, la todavía vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha evitado fijar una fecha para su salida, asegurando que será "inminente". Lo más probable es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncie su salida del Ejecutivo este viernes, a tenor de la agenda de la semana, con la comparecencia del presidente este miércoles en el Congreso de los Diputados y la votación del decreto anticrisis este jueves.

Montero ha puesto en valor los dos cargos que ostenta en el Ejecutivo, señalando que "lo realmente importante es el hecho de que probablemente una persona que tiene grandes responsabilidades en el Gobierno, en este caso vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que quizás ha sido sin duda la mujer con más poder en el conjunto de la democracia, decida presentarse a unas autonómicas apostando por Andalucía".

De esta forma, la ministra de Hacienda presume de que una figura con tanto poder dé el paso a Andalucía para concurrir a las elecciones autonómicas y trata de defender la estrategia de Ferraz de enviar a ministros como candidatos a comunidades autónomas, con la esperanza de que su presencia en el Consejo de Ministros les sirva como activo en campaña.

También se le ha preguntado si mantendrá su acta como diputada, a lo que ha respondido apelando "al esfuerzo" de haber obtenido una plaza como funcionaria. "Yo puedo entender que aquellos que no han aprobado unas oposiciones no saben lo que es tener una plaza en propiedad; en mi caso, en el Hospital Virgen del Rocío, con 26 años, obtuve mi plaza, lo que significa conservarla", ha explicado cubriéndose así las espaldas en caso de sufrir un batacazo el próximo 17 de mayo.

"Para poder tener derecho a la reserva de plaza uno tiene que tener un cargo institucional, bien sea ser miembro del Gobierno o ser diputado o senador, y por tanto yo mantengo mi escaño porque quiero mantener mi derecho a la plaza", se ha justificado.

"Sé lo que es gestionar y estoy dispuesta a darlo todo", ha dicho Montero, que ha presentado las próximas elecciones en Andalucía del 17 de mayo como un "referéndum entre la sanidad pública y Moreno, entre la salud y la vida", asegurando que ya ha empezado la "cuenta atrás para el cambio y para tener unas políticas públicas y progresistas". "El tiempo de las políticas injustas y privatizadoras de Moreno Bonilla está llegando a su fin".