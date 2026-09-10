El autogolpe

Desclasificar informes del CNI que señalan al Gobierno como culpable por omisión en la crisis de Ceuta no tiene ningún sentido. Hasta ahora, teníamos tan solo la convicción de que Sánchez, Marlaska y Albares mentían, algo que por otra parte es habitual, pero el valor de esta creencia era meramente periodístico y, por supuesto, electoral. Ahora lo que tenemos son pruebas documentales con indudable valor incriminatorio que han sido suministradas por el propio Gobierno. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué?

Podríamos suponer que son completamente tontos. Pero, siendo verdad que muy listos no son, es imposible que sean tan estúpidos. ¿Por qué desclasifican los documentos que justificarían sobradamente una imputación penal? ¿Están tentando al PP para que se sume a la iniciativa de Vox de acusar al presidente del Gobierno de traición conforme al procedimiento del artículo 102 de la Constitución? Podría ser que contaran con que esta proposición, de hacerse, acabaría fracasando. Nunca llegaría al Supremo porque ninguno de los aliados del Gobierno la votaría y, siendo necesaria la mayoría absoluta, terminaría siendo rechazada. Pero, aun en el caso de que Junts, el PNV o Podemos con Compromís estuvieran dispuestos a unirse, la Mesa dejaría de tramitarla y la metería en un cajón a dormir el sueño de los justos. Visto así, es posible que estén tendiendo una trampa a Feijóo. Una derrota parlamentaria de la derecha en cuestión tan relevante sería sin duda un éxito para el Gobierno.

Pero no han podido olvidar que la Audiencia Nacional ha abierto causa a la crisis en busca de responsabilidades penales. Los hechos investigados constituyen, por un lado, delitos contra la paz y la integridad territorial de España y, por otro, homicidios imprudentes en las personas de los nadadores ahogados. Los documentos desclasificados podrían probar que el Gobierno es responsable de ellos por negligencia. ¿Qué ocurriría si la juez eleva al Tribunal Supremo una exposición razonada basada en documentos tan incriminatorios como los recién conocidos y la Sala Segunda imputa al presidente del Gobierno? Sánchez no estaría obligado a dimitir ni sería destituido hasta que hubiera una condena firme que llevara aparejada la de inhabilitación.

La situación le daría pie para acusar a los jueces de, en alianza con la derecha, querer derrocar a un Gobierno democrático. Denunciarían que un poder del Estado quiere acabar con otro. ¿Cómo podrían celebrarse unas elecciones con el candidato presidente encausado por delitos tan graves? ¿Podría ser eso excusa suficiente para negar la existencia de la normalidad exigible a la celebración de unas elecciones libres? Conviene no olvidar que durante los estados de alarma, sitio y excepción no es posible disolver las Cortes. Además, cualquier medida de naturaleza constitucional que el Gobierno adoptara en circunstancias tan extraordinarias contaría con el aval del Tribunal Constitucional. Convencido de que le es imposible ganar unas elecciones, mucho más después de haber parado el Tribunal Supremo el engorde del censo electoral con la Ley de Nietos, ¿estará Sánchez buscando la imputación que le proporcione el pretexto para una especie de autogolpe dado para frenar el que supuestamente estarían propiciando los jueces con el apoyo de la derecha? Es capaz de todo.