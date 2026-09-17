Wifi gratis en Ceuta

"Tú es que piensas demasiado bien de la gente…", se ríen de mí mis amigos cuando sale en la conversación el esperpento de que el Gobierno se haya planteado poner cinco puntos de wifi gratis a los inmigrantes ilegales en Ceuta, y yo sugiero que a lo mejor no se les ocurrió la idea por panolis sino por taimados. "A lo mejor lo hacen para interceptar las comunicaciones de esta gente entre ellos y con Marruecos, para saber quién es quién, separar el grano de la paja y tomar medidas…". No tengo ocasión de acabar la frase, sepultada por una avalancha de pitorreos de la afición.

Oye, pues será verdad que una es de esas que tienden a "sobrepensar"; cuando mis análisis políticos han fallado, han solido fallar porque atribuía a los políticos de marras mucha más inteligencia y estrategia de la que en realidad tenían, y no me entraba en la cabeza la burrada que en la práctica iban a hacer. Pero eso no quita para que otras veces yo haya tenido razón buscándole tres pies al gato.

Leo en la prensa que, tras el vivo malestar suscitado por la noticia de que la Moncloa estaba en tratos con Movistar después de que Orange y Vodafone ignoraran sus invitaciones —o les cogiera la llamada un robot, como suele suceder…—, se está dilatando —quizás congelando— la firma de un contrato que se empezó a tramitar con las luces cortas de "emergencia", para ahorrarse licitaciones y dar molestas explicaciones. Si acaban renunciando, ¿será por el evidente desastre reputacional, o porque con todo este jaleo, en Marruecos ya están avisados y no van a dar ni la hora a nadie por según qué teléfono?

En el fondo lo que más me deprime es que probablemente mis amigos tengan razón. Que este Gobierno sea todavía más cutre de lo que parece. Pero a mí me gustaría pensar que alguien, quien sea, tiene un plan. Incluso mis enemigos o los que como tales se consideran, al margen de lo que considere yo. Me gustaría pensar que, así sea con extremada dureza, hay un choque de titanes, de civilizaciones políticas, de proyectos de país. Lo más desalentador es esta sensación de que detrás de la burbuja hinchada por el poder no hay nada. Sólo una feroz determinación de evitar que lleguen los "otros" como sea. De quemar toda la tierra posible antes de ceder a la alternancia. Cuando la política deja de proveer soluciones, todo lo imperfectas que se quiera, para constituirse en el problema central, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos a partir de ahí?