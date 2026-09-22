El cazafortunas

Hay múltiples maneras de equivocarse en la vida. Una de las peores es enamorarse de la persona equivocada. Pero peor aún es convencerse de que el otro también lo está cuando es mentira. La situación de Begoña Gómez es cada vez más triste porque, encima, la pobrecita, enamorada como una colegiala de un vividor, ya no tiene a su padre para aconsejarla. Don Sabiniano sería lo que fuera y es cierto que impulsó la carrera del yerno con los métodos más ruines, grabando en sus saunas las flaquezas de líderes del PSOE a los que luego exigió el encumbramiento del chico a cambio del silencio. Pero a su hija la quería y, de estar vivo, no consentiría que su marido la arrastrase de la forma que lo está haciendo.

La última pirula que le ha hecho el embaucador a su desdichada esposa es ordenar a sus ministros que afirmen, contra toda prueba, su inocencia. El colmo de los colmos es que una de ellas haya sido la ministra portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Evidentemente, esta burda pretensión de condicionar la opinión de las personas que se encargarán de juzgar a la catedrática de pega es inadmisible. Y, como táctica de defensa judicial, es letal. Sin embargo, a Sánchez le conviene electoralmente mantener movilizado a su electorado con la mentira de que la derecha judicial persigue el derrocamiento de su Gobierno. Hasta la sentencia de Ábalos y Koldo, personajes cuya culpabilidad se admitió, fue tachada de parcial por tratar a Aldama con excesiva benevolencia.

Desde el punto de vista judicial, como método para influir en la judicatura, es inoperante. No sirvió para librar de la condena al fiscal general ni tampoco al hermano de Sánchez. Y, desde luego, tampoco lo hará con Begoña Gómez, aunque en su caso exista la particularidad de que será juzgada por un jurado de nueve españoles sin piedad. Sirve solo para construir un relato con el que presentarse a las próximas elecciones, pero, en cuanto al futuro penal de los justiciables, es contraproducente porque abunda en la convicción de su culpabilidad en quien ha de decidir, sea juez o lego.

Todo lo cual evidencia lo poco que a Sánchez le importa el futuro de los suyos, ya sea un fiscal, un hermano o una esposa, y lo mucho que le preocupa su futuro electoral, que es en lo único que piensa cuando le dice a Elma Saiz que afirme, sin argumento alguno, que Begoña Gómez es inocente. En el caso de su esposa, además, habiendo dejado la insensata en manos de él la elección de su abogado, el tunante eligió primero a un incompetente, cuyo único mérito, convertido en baldón, era el de haber sido ministro con Zapatero. Y luego puso a un experto en comunicar a la opinión pública la inocencia del encausado por más que los tribunales la condenen. A Sánchez no le importa que enchironen a su mujer, le interesa solo que su electorado la crea una mártir inocente de su política progresista.

Da pena ver a esta triste enamorada, más ciega que Olivia de Havilland en La heredera, dejarse conducir al matadero judicial por el cazafortunas de su marido, al que se le ve a la legua que le da igual lo que le pase a su esposa, una vez que ya ha extraído todos los beneficios que podía del braguetazo que en su día dio. Que Dios la ampare.