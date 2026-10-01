El rastrillo es una herramienta de labranza muy traicionera cuando la utiliza un pardillo. Consta de un mango largo terminado en púas o dientes, normalmente metálicos, para arrastrar hojas, nivelar la tierra y otras labores. El ingenuo que no lo ha utilizado nunca puede cometer la imprudencia de pisar la parte metálica para levantarlo del suelo. Entonces descubre la física por las malas: el mango sale disparado como una catapulta y acaba dándole en las narices.

No se me ocurre metáfora mejor para definir las políticas de emigración del nacionalismo catalán, los decretos de vivienda del sanchismo, o las leyes educativas desde la LOGSE hasta el desastre de PISA.

Inmigración y racismo en Cataluña

Hoy en Cataluña, Silvia Orriols lidera la culminación del racismo cultural contra españoles e hispanoamericanos que programó Jordi Pujol desde 1980 y han apoyado e impulsado desde entonces todos los partidos catalanistas. Con diferentes caretas, pero la misma determinación.

Y con la misma determinación que excluyeron a hispanohablantes por motivos lingüísticos y culturales, primaron la inmigración de magrebíes y pakistaníes. Su racismo y simpleza esperaban lograr ganar catalanohablantes a la causa nacional a la vez que eliminaban a quienes traían lengua y cultura españolas más difíciles de asimilar a sus planes étnicos.

A la vuelta de los años ha irrumpido Alianza Catalana para mostrar el racismo más agresivo contra la inmigración musulmana primada durante décadas, que culturalmente está poniendo en jaque los valores occidentales más elementales. Empezando por los derechos de la mujer.

En un vídeo rastrillo, La estrategia que Cataluña te ocultó, se enumera el error con cifras: Cataluña concentra el 30% de los musulmanes que residen en España, y ya tiene 320 mezquitas, duplicadas en los últimos 15 años. El grupo más numeroso es el marroquí con 241.000 miembros.

Todo el vídeo es una evidencia incontestable. Ya en 1990, Jordi Pujol (CiU) abría oficinas en Marruecos para primar la inmigración magrebí en detrimento de la hispanoamericana. Ángel Colom (ERC y PI) fue uno de los primeros embajadores de la causa con mando en plaza viviendo a cuerpo de rey en Casablanca.

Desde entonces firmaron acuerdos con el gobierno marroquí para contratar trabajadores en origen y facilitar su llegada a Cataluña, priorizaron visas de trabajo de musulmanes sobre hispanoamericanos, crearon el Consejo Islámico de Cataluña en el año 2000 como interlocutor oficial, otorgaron ayudas públicas masivas a asociaciones islámicas, permitieron que Marruecos enviara profesores para enseñar árabe y cultura marroquí en horario lectivo en 120 colegios catalanes, cedieron campos municipales durante el Ramadán. ¡Todo por la nación catalana, libre al fin de hispanos!

El resultado después de décadas: más de 600.000 musulmanes, un 8,2 % de la población de Cataluña… y una Silvia Orriols subiendo como la espuma alarmada por lo que primaron sus mayores: la sustitución de españoles e hispanohablantes por musulmanes.

Decretos de vivienda

El Gobierno sanchista no está forzando decretos como churros a gusto del consumidor para arreglar el programa de la vivienda, sólo quiere dopar las próximas elecciones. Sin importarle un higo lo evidente: si acojonas al propietario ante un inquilino convertido en okupa, el miedo lo llevará a sacar su piso del mercado. ¡Lo que nos faltaba! Convertir a millones de pequeños propietarios en buitres por el delito de tener un piso.

Lo explicó esta misma mañana Emiliano García-Page con una imagen demoledora: el buitre es un animal carroñero que acude a algo muerto, y lo que está muerto es el mercado de la vivienda. Ese es el escenario donde ganan los que buscan carroña con la desgracia ajena. Y a ese escenario nos han llevado los ocho años de este Gobierno sin hacer nada por acompasar el aumento de la población con una mayor disponibilidad de vivienda y promover o consentir la okupación ilegal y la inquiokupación.

No es, por tanto, una estrategia de vivienda, es un tocomocho electoral. Sin importarle un pimiento las consecuencias perversas que violentará aún más el problema de la vivienda. Una forma repugnante de gobernar: legislar pensando antes en las próximas elecciones que en sus consecuencias perversas para quienes tienen un piso de alquiler como complemento del sueldo o pensión y para quienes buscan uno desesperadamente para vivir.

El problema es que el trompazo del rastrillo lo recibiremos todos los españoles en las narices.

Leyes educativas

Cuando la LOGSE en 1990 y el resto de leyes educativas siguientes primaron las emociones al conocimiento solo podíamos obtener el fracaso más escandaloso en las pruebas PISA. Sus consecuencias son generaciones de cristal incapaces de hacerse cargo de su incapacidad.

No digo que eso sea la única causa. Digo algo peor: después de más de treinta años reformando la educación, seguimos siendo capaces de empeorarla sin que casi nadie pague políticamente por ello.

Estoy perdiendo la fe en los políticos de esta generación. Y, sobre todo, en su instrumento: los partidos. Han dejado de ser instrumentos al servicio del Estado y del bien común para convertirse en máquinas de poder, colocación y supervivencia.

Cuando alguien pisa el rastrillo una vez puede ser ingenuidad. Cuando lo pisa durante cuarenta años ya no es un accidente. El problema es que el mango acaba dándonos en las narices a todos.