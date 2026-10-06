¿Qué ha pasado?

La explicación que se nos ha dado de por qué Sánchez ha incumplido los plazos que se impuso es insatisfactoria. Veamos los hechos cronológicamente dispuestos. El miércoles, 23 de septiembre, es desahuciada Maricarmen Abascal. El sábado, 26 se inicia la acampada de protesta en la Puerta del Sol. El martes siguiente, 29, en el primer Consejo de Ministros posterior al desahucio, se aprueban dos decretos, que ocupan más de cien páginas del BOE, con los que se dice se solucionará el problema de la vivienda. El miércoles, 30, se publica el primero y el jueves, 1 de octubre, el segundo. Ambos se terminan de redactar después de ser aprobados. El viernes, 2 de octubre, por exigencia del Gobierno y habiendo transcurrido menos de 48 horas desde la publicación del último, se votan en el Congreso de los Diputados. Los dos resultan rechazados. Y el lunes siguiente, día 5 de octubre, se anuncia la convocatoria de elecciones. No han pasado ni dos semanas desde que Maricarmen fue desahuciada, el mínimo tiempo posible, si se considera que los Consejos se reúnen los martes y las elecciones se convocan un lunes. ¿De verdad puede alguien creerse que esta apretada cadena de acontecimientos es casual y es la que ha "obligado" a que Sánchez convoque elecciones?

Que Moncloa ordenara a Francina Armengol someter a votación los decretos inmediatamente después de ser aprobados es tan inusual que por fuerza ha de tener que ver con la decisión finalmente adoptada. La prisa por resolver los problemas de la gente no es argumento porque los decretos hubieran entrado en vigor igualmente y el Gobierno habría dispuesto de un mes para negociar con Junts su convalidación, especialmente cuando el Gobierno sabía que el viernes carecía de los apoyos suficientes para convalidarlos. Es, pues, evidente que algo pasó poco antes de ese 23 de septiembre que obligó al Gobierno a montar, con la colaboración inconsciente de las organizaciones de extrema izquierda, una operación con la que justificar la apresurada convocatoria, con seguridad necesaria por otros motivos.

Nada se ha publicado en los medios ni siquiera bajo la forma de especulación. Se nos cuenta como verdad evidente que el Gobierno ha encontrado, se supone que por casualidad, una ventana de oportunidad en el caso de la inquilina octogenaria para movilizar a la izquierda y conseguir salvar los muebles en unas generales. Y que retrasar la convocatoria no habría hecho más que empeorar los resultados. Sin embargo, este proceder obliga a Sánchez a renunciar a que los comicios puedan celebrarse con lo de Ceuta olvidado; a hacerlo antes de haber estimulado a funcionarios y jubilados con subidas de salarios y pensiones; a no presentar los presupuestos sociales expansivos con los que quería armar su programa electoral; a dejar el Salario Mínimo Interprofesional sin actualizar, la financiación singular de Cataluña sin resolver y la deuda del FLA sin condonar; a votar con el granero catalán a la baja, sin haber incorporado al censo los millones de nietos pendientes de inscribir y sin Tele-Pedro emitiendo, y con el riesgo de dar tiempo a renovar la Fiscalía y que esta revise su postura en el juicio de Begoña. ¿Y Sánchez renuncia a todo esto por aprovechar la "ventana de oportunidad" que le ofrece un desahucio que muy bien podría estar completamente olvidado el día de las elecciones? Algo hay que no nos han contado.