En 2011 participé en la campaña de UPyD, en la que reivindicábamos el voto útil con el lema "Cada voto vale. Tú decides", mientras nos repetían que votar a un partido pequeño era tirar el voto. Nosotros sosteníamos que lo verdaderamente inútil era seguir votando a quienes habían convertido la corrupción, la politización de la justicia y la ruptura de la igualdad entre españoles en prácticas habituales, para después esperar que fueran ellos mismos quienes acabaran con ellas.

Queríamos romper el bipartidismo para terminar con aquel intercambio de favores en el que unos conseguían gobernar, otros obtenían privilegios y los españoles pagábamos la fiesta sin haber sido invitados. Quince años después, me encuentro pidiendo el voto para PP y Vox, según las preferencias de cada cual, porque difícilmente podremos regenerar nuestra democracia si permitimos que Sánchez termine de desmontar las instituciones que todavía pueden ponerle límites.

Hay quienes consideran exagerado advertir de que otra victoria suya puede acabar con nuestra democracia, porque dan por hecho que dentro de cuatro años podremos echarlo. Sin embargo, esa tranquilidad presupone que las reglas seguirán siendo las mismas y que los contrapoderes conservarán su capacidad para actuar, precisamente lo que el presidente lleva años tratando de alterar.

Su historial no invita al optimismo. Indultó a los condenados por el golpe separatista, derogó la sedición, rebajó las penas de determinadas modalidades de malversación y terminó concediendo una amnistía a quienes necesitaba para seguir gobernando. Quienes habían quebrado el orden constitucional pudieron negociar cómo borrar las consecuencias de haberlo hecho, mientras se nos exigía celebrar semejante transacción como una conquista de la convivencia.

Asimismo, colocó a su ministra de Justicia al frente de la Fiscalía, llevó a un exministro y a una ex alto cargo de Presidencia al Constitucional y trasladó a otro ministro al Banco de España. Cuando las mayorías para renovar RTVE le impedían hacerlo con sus socios, las cambió por decreto, demostrando que, para nuestros queridos socialistas, la independencia institucional es perfectamente compatible con que todo lo dirijan quienes hasta ayer se sentaban a su mesa.

Cuando los jueces investigaron a su entorno, apareció el comodín del lawfare, y la Abogacía del Estado se querelló en su nombre contra el juez que investigaba a su mujer, una querella inadmitida por unanimidad. El Constitucional también declaró inconstitucionales aspectos del confinamiento y la prórroga semestral del estado de alarma. Y PSOE y Sumar impulsaron una enmienda sobre la Ley de Nietos en una norma educativa, pese a las objeciones de los letrados, para respaldar la ampliación del acceso a la nacionalidad de tres millones de posibles nuevos votantes cuestionada ante el Supremo.

Una democracia puede vaciarse sin que desaparezcan las urnas, cuando quien gobierna consigue neutralizar los controles y utiliza los recursos de todos para dificultar que exista una alternativa. Otra legislatura le daría tiempo para avanzar en ese proceso y presentar su victoria como la absolución de todo lo anterior.

Por eso no es momento de dispersar el voto antisanchista entre los proyectos de centro de Miriam González o Edmundo Bal, en el regeneracionista Iustitia Europa o en el SALF de Alvise Pérez. En concreto, tengo un profundo respeto por la labor de Iustitia Europa en sus causas judiciales, pero ese reconocimiento no convierte una candidatura en una herramienta electoral eficaz. En el Congreso, necesitamos concentrar el voto en PP y Vox para salvar el Estado de Derecho, evitando que nuestra indignación termine sin representación y deje intacto a quien pretendíamos castigar. Ya habrá tiempo de construir nuevas alternativas, pero antes tenemos que conservar la posibilidad de elegirlas en unas elecciones libres.

En el Senado, además, ambos deberían concurrir juntos si la izquierda constituye un frente unido, porque su sistema suele conceder tres de los cuatro escaños provinciales a la candidatura más votada. Alcanzar los tres quintos permitiría proponer los cuatro magistrados que corresponde renovar al Senado y abriría la posibilidad de cambiar la mayoría del Constitucional, una responsabilidad demasiado importante para sacrificarla por exhibir diferencias.

Para más inri, considero que el PP ha aprendido la lección de lo que ocurre cuando se politiza la justicia y se laminan los contrapoderes, porque ha comprobado cómo un tirano puede aprovechar esas debilidades para intentar perpetuarse. Confío en que haya entendido que su mejor garantía, y sobre todo la nuestra, es que las instituciones dejen de depender de quien gobierne. Además, Vox empujaría en esa dirección, evitando que la comodidad de volver al poder les hiciera olvidar lo aprendido en la oposición. La victoria debería traducirse en reformas que garanticen la independencia judicial y hagan imposible que el próximo presidente vuelva a convertir la Fiscalía y el Constitucional en instrumentos de su supervivencia.

En 2011 queríamos que nuestro voto sirviera para cambiar el sistema. Hoy necesitamos que sirva para echar a quien está cambiando el sistema para que no podamos echarlo.