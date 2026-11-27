De todas las razones por las que uno puede quedarse a medias un jueves por la noche, confieso que nunca había contemplado que pudiesen provenir de Alberto Núñez Feijóo. Hasta ayer mismo, el PP estaba haciendo, a mi juicio, la mejor campaña de su historia. Y tiene mérito tratándose de un partido al que en 2023 le habría convenido que la ley electoral permitiera dar por terminada la campaña en cuanto el candidato ganara el cara a cara.

Esta vez, Feijóo empezó por ir a buscar a quienes difícilmente iban a ir a buscarlo a él. De la hora y media que pasó con Jordi Wild, me quedo con un momento que ningún asesor habría podido escribirle, entre otras cosas porque los asesores eran los damnificados. Cuando Wild miró al equipo del candidato para saber si podían alargar la conversación, el gallego le soltó un "Oye, ¿quién manda aquí?" y siguió hablando. Hace dos semanas le reproché a Jordi lo poco que apretaba a sus invitados. Pero una cosa es lo que yo esperaba del entrevistador y otra lo que esperaba del entrevistado. A ver quién nos iba a decir que acabaríamos viendo a Feijóo pedir más tiempo ante el micrófono del que había salido huyendo Abascal.

Hasta en las redes ha habido que mirar dos veces para cerciorarse de que aquello lo publicaba el PP. A Feijóo se le trabó la lengua en el Congreso intentando decir "Anatomía de un farsante" y le salió "Anotop At". Lo previsible en Génova habría sido confiar en que nadie se acordase, pero sus juventudes difundieron un WhatsApp ficticio en el que Ester Muñoz tenía guardado a su jefe como "Anotop At", y la cuenta del partido en TikTok acabó luciendo un Feijóo en pose de Kobe Bryant. El acierto fue convertir un error en una fortaleza.

Y cuando tocó ponerse serio, se puso. En el cara a cara del 19 de noviembre, Feijóo llevó a Sánchez a pedir perdón a las familias de las víctimas de Adamuz y Urda y lo hizo enmudecer cuando le preguntó quién había financiado sus primarias. El presidente habría preferido dedicar ese tiempo a explicarnos los males que nos aguardan si gobierna la derecha, pero tuvo enfrente a alguien que le recordó que había españoles que seguían esperando explicaciones de la izquierda. De ahí venían mis expectativas para anoche.

Cualquiera que el jueves hubiese puesto la televisión sin saber nada de España habría dado por hecho que el presidente del Gobierno era Feijóo. Colau le pedía cuentas por un lado y Sánchez por el otro, con la particularidad de que los ocho años por los que había que rendir cuentas los había pasado Sánchez en la Moncloa. Tan asumido parece tener el hombre que se le acaba la presidencia, que anoche empezó a ejercer de jefe de la oposición. Y todo ello sin esperar al domingo, con lo escrupuloso que suele ser Pedro Sánchez con los tiempos cuando de cambiar de domicilio se trata.

Lo que le faltó a Feijóo fue agilidad. Cuando Sánchez se burló de su inglés, sí tuvo el reflejo de recordarle cuántos presupuestos había sacado adelante cada uno, pero con Ada Colau dejó pasar demasiadas. La candidata de Frente Amplio le reprochó que Mazón conservara el escaño y el aforamiento, pero le podría haber contestado algo como: "Mazón dimitió como presidente de la Generalidad, señora Colau. Pero el Gobierno al que usted sostiene mantiene imputados en sus puestos a la directora de la Guardia Civil, a la cúpula de la SEPI y hasta a la gerente del PSOE. ¿A cuántos de ellos les ha pedido la dimisión?".

Me dirá el lector, con razón, que desde el sofá se debate estupendamente. Pero tampoco hacía falta adivinar que Ada Colau llevaba a Mazón preparado. Feijóo prefirió recordarle lo "calladita" que estuvo cuando Sánchez se marchó de Paiporta y, en cuestión de segundos, ya estábamos discutiendo sobre el diminutivo.

A todo esto, a la izquierda de Sánchez había un cuarto señor. Tras lo bien que le fue con Broncano, Abascal debió de pensar que ya había hecho campaña suficiente. Dio plantón a Wild y anoche compareció dubitativo, inseguro y decidido a hablar de su libro con independencia de lo que dijera el vecino. Hasta de los fondos buitre salió hablando de inmigración. Así culminó Vox una campaña desastrosa en la que, pasada aquella entrevista, apenas ha conseguido hacerse ver. Tiene su aquel que el partido que mejor entendió las redes haya acabado viendo cómo los chavales hacían memes de Feijóo.

¿Un desastre el debate? Tampoco. A lo sumo, algún votante del PSOE se habrá ido a la cama pensando en votar a Colau, un trasvase que dudo que le dé un escaño más a su bloque, y alguno de Vox habrá decidido ahorrarse intermediarios y votar directamente a Feijóo. Después de dos semanas así, bastaban un par de respuestas para darle la puntilla a Sánchez y redondear la campaña.

En fin, que a Feijóo le reconozco el mérito de haberme tenido pendiente de él durante todo el cortejo. Comprenderá el lector que, a estas alturas y con el antecedente de julio de 2023, lo mínimo que le pida es que el domingo termine lo que ha empezado.