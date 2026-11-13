Jordi "Mild"

Permítame el lector que comience pidiéndole disculpas por el anglicismo del título. Pero me ha parecido pertinente porque esta semana ha saltado a la palestra Jordi Wild –salvaje– por anunciar que le realizaría una entrevista en su célebre canal de YouTube a cada uno de los principales candidatos que se presentan a las elecciones. Visto el resultado, podemos afirmar que se ha quedado en "Mild" –suave–.

Antes de avanzar, conviene recordar que Santiago Abascal anunció a pocas horas de arrancar que finalmente no participaría con excusas totalmente peregrinas, pues en el propio contrato que firmó se estipulaba que la entrevista se emitiría íntegra y sin cortes. La sensación que tengo es que, como ya salió bien parado en su entrevista con Broncano, no ha querido asumir riesgos. A mi juicio, ha sido un error mayúsculo, ya que el votante de derechas sí es crítico y sí valora el cumplir con la palabra dada.

Por otra parte, conviene darle al debate la dimensión cuantitativa que merece. Las tres entrevistas que sí se han grabado con Feijóo, Pedro Sánchez y Ada Colau suman millones de reproducciones en pocas horas y llegarán a mucha más audiencia que la que podría brindarles cualquier programa de televisión. Pero el problema ha sido que, al igual que ocurre con la caja tonta, se ha colocado de maestro de ceremonias a un experto en entretenimiento y no a un periodista.

En este sentido, al igual que le pasó a Pablo Motos con Pedro Sánchez en el 2023 o al propio Broncano con Abascal el pasado lunes, los tres candidatos han salido ilesos a pesar de que Wild prometió que les realizaría entrevistas "muy duras".

Un político con oficio puede esquivar una pregunta sin que se note siquiera que ha cambiado de tema. Le preguntan por una decisión suya y, cuando uno se quiere dar cuenta, está explicando lo mal que lo hizo el Gobierno anterior. Ahí es donde se ve la pericia del entrevistador. Cuando Óscar Puente quiso despachar una contradicción alegando que eran casos distintos, Cristina Pardo tuvo la descortesía de preguntarle si de verdad se creía lo que acababa de decir. A Puente le habría venido estupendamente que la siguiente pregunta fuera sobre otra cosa.

Capítulo aparte merecen los verificadores. Se anunció que habría dos periodistas independientes para verificar que los datos de los políticos eran ciertos, pero sus correcciones han brillado por su ausencia.

A Colau le confirmaron que nueve de cada diez detenidos por hurto en Barcelona en 2024 eran extranjeros. Muy bien. Pero cuando ella aseguró que los inmigrantes suponen apenas el uno por ciento del gasto público, convenía aclarar que la cifra que difundió originalmente el Ministerio se refería al gasto de la Seguridad Social. De igual forma, cuando Sánchez aseguró que no había recibido aviso alguno de ningún servicio de inteligencia sobre Ceuta, bastaba abrir los documentos que publicó la propia Moncloa. Por no hablar de que el presidente afirmó en la entrevista que se habían construido un millón de viviendas desde que gobernaba, cuando apenas fueron 720.000.

Con un entrevistador poco incisivo y dos verificadores que dejaron pasar afirmaciones que podían comprobarse, cada uno pudo interpretar el papel que se esperaba de él. Colau siguió vendiendo unicornios y Sánchez recurrió a la mentira sin fin. Acaso la sorpresa fue Feijóo, que estuvo solvente y contundente, incluso cuando tuvo que recordarle a su propio equipo quién mandaba allí al ordenarles alargar el tiempo de la entrevista.

Y a Jordi Wild, a juzgar por las reproducciones, tampoco le fue mal. La política del espectáculo permite que el entrevistador presuma de haber hecho la pregunta incómoda y el político, de haberse atrevido a escucharla. Que la conteste empieza a parecer una exigencia un tanto anticuada en esta sociedad líquida, donde una entrevista de dos horas acaba reducida a un vídeo de veinte segundos. Lo verdaderamente salvaje, a estas alturas, habría sido insistir hasta que el político contestara.