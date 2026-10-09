Botarle con V de Vendetta

Ni el tertuliano más pintado de la radio más afín se atrevió el pasado lunes a hacer una quiniela para decir con qué pie se había levantado el emperador. Los súbditos de Pedro Sánchez hemos aprendido a vivir a lo que dicta, pendientes de la mano del líder, impredecible y arbitraria. Dedo arriba, dedo abajo. Es tan triste para lo que hemos quedado, vivir al capricho emocional de un líder televisado a las nueve de la mañana.

Hablando de extremidades, vamos al final, a la vendetta, porque el 29 de noviembre tiene mucho de eso, de que se vaya y luego, ya vemos. Más uves. Dentro del espeluzno judicial e institucional de la era Sánchez, que puede acabar en unos cincuenta días, hay otro daño achacable al "icono" de podcasters jóvenes y empoderadas que un liberal debería plantearse.

¿Qué pide esa gente de bien que no quiere ser señalada por tener dos pisos, que ve en su propiedad un derecho inalienable? ¿Y esa gente que está más que harta del franquisanchismo? ¿Y los autónomos que además de ser los que reman en galeras ahora se apellidan buitre? ¿O la gente a la que se le ha llevado un volcán, una dana, un raíl roto… y ha visto que los únicos rescates que entiende el Gobierno son los de Air Europa o Plus Ultra? Toda esta gente, que no puede más, ¿qué pide? ¿Qué les ha hecho implorar este presidente? Un cambio. Un cambio de político. Porque 'otro' tiene que venir ya a enmendar tanto agravio. Pedro nos ha hecho poner todas nuestras esperanzas en otro político, y la esperanza es como un huevo, de cáscara frágil y cuando se rompe es un asco de recoger.

Decía Federico Jiménez Losantos en una entrevista: "Todos los políticos me han traicionado". Al que está por llegar le estamos trasladando que con sustituir a Sánchez y cumplir la vendetta ya es suficiente. ¿Y luego? Luego hará de las suyas y recemos, otra vez, por que las suyas coincidan con las nuestras. Y no quiero pensar ni en Montoro ni en Rajoy, que hoy no era un mal día. Esa España tras Zapatero. Porque aunque un clavo saque otro clavo esto, nuestra democracia, no puede ser siempre una cruz a la espalda.

El que llegue podría proponer en campaña, por ejemplo, menos bonificaciones y más rebajas de impuestos; o menos leyes morales y más espacios de libertad, porque no todo es asunto suyo; o independencia judicial, para que si llega otro Maquiavelo no tengamos que volver a felicitarnos porque cualquier votación en el CGPJ la han ganado por un voto "los buenos", los nuestros.

A veces me imagino una España en la que no me importara quién ganara porque el que lo hiciera tampoco podría hacer gran cosa. Que lo importante fuera asunto mío, que el futuro no dependiera tanto de ellos como de nosotros. Que no le pudiera echar la culpa pero tampoco darle las gracias. Siempre hace falta que llegue alguien a solucionar lo de antes y que asegure nuestras pensiones. ¿Nuestras? El elefante en la habitación, las pensiones. Casi la mitad del presupuesto y la mayor coartada para que sigamos siendo súbditos.

Decía Santiago Abascal esta semana: "Esta es la última oportunidad". Decía Alberto Núñez Feijóo que hemos sido "rehenes" del Gobierno y que las próximas elecciones van de "algo más que escoger entre dos partidos". También "que no tiene una carrera por hacer ni una meta personal que conquistar". Es un buen punto de partida. Pues eso.

Sé que para muchos hoy no toca hablar de esto. Porque hay ganas de vendetta ante una emergencia nacional. En una entrevista escuchaba al padre venezolano Jaime Vivas apelar a que cada cual se haga responsable de su propia historia, a salir de la "mentalidad limosnera y mendiga". Es una oportunidad para empezar a respetarnos. Podríamos prometer y prometernos que no queremos exonerarnos de nuestra vida. Porque ya hemos pasado muchas, muchas humillaciones, en estos ocho años de un sanchismo de vendetta mafiosa contra los españoles.