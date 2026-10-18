Aprendiendo de Pablo Escobar

Recientemente he estado siguiendo con mucha atención la serie colombiana El patrón del mal, dedicada a esa mezcla de narcoterrorista e icono pop en que, entre una cosa y la otra, devino Pablo Escobar. Algunas conclusiones interesantes de la estupenda serie, vista con ojos de aquí: la obviedad de que, en un momento dado, Escobar establece algún tipo de colaboración con ETA, copiando sus métodos de terror y hasta sus objetivos. Lo primero lo llevó a rajatabla, lo segundo no tanto. Donde ETA triunfó –obtener premio político por certificar su derrota, dar el paso de los atentados a las instituciones–, Escobar fracasó miserablemente. El peor error de su vida fue intentar meterse en política, hacerse visible y, en sus sueños megalómanos más húmedos, incluso elegible para los más altos destinos.

Como hasta el diablo tiene derecho a abogados, el mismísimo Pablo Escobar puede aspirar a que se comprendan, por lo menos en parte, sus motivos. En un país tercamente gobernado siempre por los mismos, por una oligarquía de hierro –que a lo mejor tampoco podrían todos y cada uno presumir del olvidado origen histórico de su fortuna...–, con guerrilleros y paramilitares echados al monte, en una especie de magma anarcoide donde el poder es como una hidra de siete cabezas, a un narcisista explosivo como Pablo Escobar podía costarle aceptar por qué unos podían entrar en la conversación política, por llamarla de alguna manera, y otros no. Sólo así se entiende que cometiera el error descomunal de pretender controlar el 80 por ciento del tráfico de cocaína en todo el mundo y a la vez erigirse en diputado de la República.

Se habla a menudo de si los estándares de ejemplaridad de los políticos son demasiado altos o demasiado bajos. Si analizamos un caso como el de la exportavoz del PSOE Montse Mínguez, nos encontramos con que lo que para unos es hipocresía intolerable –vivir a cuerpo de rey gracias a la especulación inmobiliaria masiva que desde su acción política pretende combatir– para otros es una cacería. Como si sumar dos y dos fuese una agresión. Ya me perdonarán, pero eso recuerda un poco a ese cinismo con que algunos se niegan a hablar de temas importantes en campaña electoral, alegando que ese no es el mejor momento. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuando el voto ya no tiene remedio?

Hay quien alega que si se endurecen los estándares de exigencia de coherencia política, económica y social, la gente más válida eludirá el servicio público, huirá de los focos. Hay algo de verdad en eso. Pero también la hay en que eliminar todos los filtros llena las instituciones de impresentables y de hipócritas. Porque en este caso, la hipocresía no reside tanto en predicar una cosa y hacer la otra... como en predicar algo que se sabe perfectamente que no es viable, que se aparta temerariamente de la realidad. No sólo en materia de derecho a la vivienda y a la propiedad privada. También, por ejemplo, cuando se suben las pensiones sabiendo que a este paso no se van a poder pagar, o sólo se van a poder pagar inflando el tsunami de la deuda, o desvistiendo a un santo para vestir al otro. En la práctica: cada paguita inmerecida o exagerada –porque los pensionistas claro que se merecen la mejor pensión posible, otra cosa es que haya con qué...– significa un servicio público que se estrangula o que desaparece. Y así fallan la luz, los trenes, las infraestructuras todas cuando hay tormenta...

Todo lo humano tiende a la contradicción. Pero todo lo que aspira a la virtud debería tender a minimizar esas contradicciones, a reconocerlas y procurar enmendarlas. Lo contrario es prolongar un peligroso espejismo, una cortina de humo y engaño, al final del cual parpadea el odio social puro y duro. De unos contra otros. De los que pagan contra los que cobran. El día que eso salga de madre, que Dios nos coja confesados.