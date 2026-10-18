El PSOE ama a Begoña

El Comité Federal Extraordinario del PSOE, convocado para investir a Pedro Sánchez como candidato a las elecciones generales, desembocó en una escena inenarrable cuando el recién investido se dirigió públicamente a su mujer para decirle que la ama. El júbilo de los miembros del comité socialista, con María Jesús Montero en el papel de forofa desatada, contribuyó a convertir este acto de precampaña en una exhibición impúdica de sumisión del PSOE al marido de Begoña Gómez.

Que el presidente del Gobierno quiera o no a su mujer carece de relevancia en términos políticos, aunque el pudor personal debería ser una barrera suficiente para evitar a los ciudadanos ese bochorno. Sin embargo, el giro electoralista de Sánchez, sacando a la palestra a su señora esposa cuando está a punto de ser juzgada por tráfico de influencias y malversación, indica de manera elocuente el grado de desesperación del sanchismo tras el escándalo de Montse Mínguez y el "fondo buitre", que dirige su pareja.

Como es bien sabido, el tema central de la campaña del PSOE iba a ser el problema de la vivienda, planteado como una disyuntiva en términos morales para aislar socialmente a la oposición. El comportamiento profundamente hipócrita de una de las dirigentes socialistas más activas en contra de las empresas inmobiliarias y los desahucios, sin embargo, ha hecho saltar por los aires esa estrategia que ahora Sánchez pretende sustituir por un desparrame sentimental al peor estilo kirchnerista. Porque también la expresidenta argentina, cuando la corrupción acorralaba a su Gobierno, eligió para la campaña presidencial de 2011 el lema "La fuerza del amor". Un mensaje que el PSOE ha desempolvado para plagiarlo junto a la foto de un beso entre Pedro y Begoña, para que no haya dudas de quiénes son los que representan el amor socialista.

Pero la utilización pública de su mujer en un acto de precampaña es también una demostración de fuerza para que todos los socialistas sepan a qué atenerse. Sánchez ha pasado de poner el PSOE al servicio de su esposa para tapar sus corruptelas a convertirla en una baza electoral para movilizar el voto de la izquierda. A estos efectos, Begoña Gómez representaría lo mejor que el PSOE puede ofrecer a la sociedad y el argumento de mayor peso político para que los votantes le entreguen su confianza, aprovechando el desconcierto entre las filas de la ultraizquierda, sumida en otra de sus habituales guerras cainitas.

La realidad, sin embargo, es tozuda, también en política. Sánchez y los miembros del Comité Federal del PSOE pueden querer mucho a Begoña Gómez –nadie va a cuestionarlo–, pero esa manifestación desbordante de afecto no cambia el hecho de que la mujer del presidente es una presunta corrupta y como tal va a ser juzgada.

Begoña Gómez va a ser la imagen electoral del PSOE para las elecciones del 29N como símbolo del amor, en contraposición a los partidos de la oposición, donde, al parecer, ese sentimiento no existe. La mochila de escándalos que lleva Pedro Sánchez a sus espaldas es tan pesada y sus continuas traiciones al pueblo español de tal gravedad que, probablemente, los socialistas no han podido encontrar un mejor argumento electoral.