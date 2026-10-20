El halcón, asustado por un rayo que anuncia tormenta, dejó caer un ratón apresado. Cuervos y grajos graznan del alba al ocaso. Anseko, yendo primero, cayó en la pista de arena del Hipódromo de la Zarzuela a pocos metros de la meta. Todos los días se avistan lobos y jabalíes merodeando zonas urbanas. Son signos incuestionables para cualquier arúspice, si hubiera alguno entre los mil asesores de Moncloa.

Por si las bestias y las aves no fueran suficientemente elocuentes, hay otros presagios que cualquiera, sin ser ducho, puede fácilmente interpretar. Se cancela un mitin en Toledo porque no hay suficientes militantes con los que llenar el cigarral donde se iba a celebrar o se teme que los alistados para aplaudir acaben abucheando. Dimite toda la lista de Palencia en protesta por haber impuesto Sánchez la cabeza, único puesto con posibilidad real de conseguir escaño. Se incita y financia la violencia para que estalle con furia como forma de agitar las conciencias del buen izquierdista saqueador y pendenciero. El candidato se pone en evidencia, bailando música ratonera, y demuestra que, si alguna vez atesoró una miaja de gracia moviéndose, esta se encuentra hoy irremediablemente olvidada. Son todos ellos signos palmarios de que una gran desgracia se avecina.

No digamos si el candidato sube al escenario del mitin a su esposa a besuquearla y declararle su amor y un corifeo, envuelto en vapores de euforia servil, dice que el que dirige el amante esposo es el partido del amor. Entonces, es que las cosas están realmente mal. Se queja Sánchez de que han intentado quebrar su relación y no es verdad. Cuando salgan de Moncloa, pueden ir a la Plaza Mayor a besuquearse tanto como deseen y proclamar su amor eterno sin que nadie quiebre nada. Bastará con que se amen en la casa que les compró el suegro con los beneficios de la prostitución y dejen al país en paz. Nadie quiere que dejen de ser felices, tan solo aspiramos a que nos dejen serlo a nosotros.

Y también, de paso, que nos ahorren sus almibarados arrumacos, cursis como un socialista con flor en el ojal y calzoncillos minimalistas ilustrados con rosa y puño en salva sea la parte. La cursilería es un signo definitivo, más poderoso que la aparición de horribles manchas azules y verdes en el hígado de alguna oca del claustro de la catedral de Barcelona que augurasen el peor de los resultados.

Ya solo falta que Pumpido deserte y decida que el viento ha rolado y vire a barlovento, listo para recibir las prebendas que saldrán de otra faltriquera. Eso sería un signo inequívoco de que el PSOE está a punto de despeñarse, no ya para un arúspice, sino para el más torpe de los adivinos. Y, sin embargo…