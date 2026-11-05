El crecepelo Iván

Sánchez, ebrio de ira, renegó de su Merlín al verlo hechizado por la Dama del Lago, ante la que sucumben tantos caballeros rojos. Ahora, asediado por los malos presagios, como Macbeth apelaba a sus brujas, busca en los bosques al único cuya magia puede conjurarlos.

Que es Iván Redondo y no otro quien dirige la campaña del PSOE se ha hecho evidente a raíz del accidente de Urda. Colaborar para que el máximo responsable de tanta muerte, siquiera por omisión, pueda seguir derruyendo el país se califica moralmente por sí solo. Pero son tantos quienes han ayudado a Sánchez a llegar hasta aquí, incluida la ETA, que no merece la pena subrayar la ignominia de uno más, que no es ni el más responsable ni el más importante.

Lo interesante es destacar su incompetencia. Presentado como gran estrella en la primera edición del programa La mesa, su fatua vaciedad, su humo inconsistente, su pomposa ingravidez acabaron por exasperar a un educado Javier Nart y a avergonzar a un comedido Vicente Vallés. Su último artículo en La Vanguardia es un canto a la idiocia que aconseja solucionar los problemas que atenazan a nuestra red ferroviaria nacionalizándola. Es como solucionar la inflación expropiando el Banco de España. Puede haber quien, al ver trenes de empresas extranjeras, tan públicas como Renfe, crea que nuestro ferrocarril se ha privatizado. Pero, aun colándole semejante embuste, habrá que igualmente excusarse por no haber Sánchez hecho nada al respecto durante más de ocho años de Gobierno. Es más, habría que asimismo aclararle que esas empresas empezaron a operar en nuestra red con Sánchez de presidente.

Así que el programa que Redondo propone al PSOE para la próxima legislatura es el retorno a lo público de aquello que ya es público, diciéndoselo, eso sí, de muy buenos modos a Von der Leyen para que en Bruselas se enteren bien de que en España nos hemos hartado y vamos a nacionalizar todo aquello que nunca dejó de estar nacionalizado.

Estaría mal que alguien que se supone un figura tratara de tomarnos el pelo desde un pasquín o un meme o desde el canal de un youtuber o de un influencer, pero que nos quiera colar tal disparate desde las otrora ilustres páginas del que fuera el periódico más serio de Cataluña es un atentado a la inteligencia de los lectores de La Vanguardia y a La Vanguardia misma.

De modo que lo que se ha hecho evidente es que Redondo ni para trapichear con humo sirve. Tal vez para lo único que de verdad valga sea para vender crecepelo. Ahí sí tendría futuro el charlatán, pues no hay más que ver lo despoblada que tenía la testa hace no tanto tiempo y la mata que hoy puebla ese magín inútil del que se vale. De forma que en vez de vender lo público que ya lo es, que va a costar que cuele, haría mejor en anunciar, con fotos del antes y el después, el crecepelo Iván, tan eficaz que a la vista está.