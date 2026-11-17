A Sánchez se le ve muy tranquilo en esta campaña y eso es algo que debería preocuparnos. Quizás su compleja psicología pueda explicar este sosiego aparente a través de los mecanismos de disociación de la realidad, propios de determinados sujetos cuando ocupan una posición de poder. Es probable, por tanto, que en la cabeza de Sánchez exista la completa seguridad de que va a ganar ampliamente las elecciones del día 29 y su comportamiento público responda a esa certeza. La cuestión aquí es si el cerebro de Pedro Sánchez carbura correctamente o hay alguna sorpresa preparada para la noche electoral.

A los optimistas bien informados no les llega la camisa al cuerpo, convencidos de que el PSOE va a orquestar una especie de golpe de Estado difuso para mantener el Gobierno de España otros cuatro años. ¿Cómo? Es difícil de saber, pero un tipo que esconde unas urnas llenas de votos para adulterar las primarias de su partido tiene muchos más motivos para volver a hacerlo cuando lo que está en juego no es la secretaría general, sino la presidencia del Gobierno de la decimotercera potencia del planeta.

La famosa Ley de Nietos, desactivada chapuceramente por el Supremo, no parece suficiente para dar la vuelta a unas encuestas que vaticinan una mayoría aplastante del centro-derecha, aunque la asignación de esos votos bastardos a provincias poco pobladas podría hacer variar algún escaño. Un pucherazo al estilo socialista tampoco es posible en un proceso electoral en el que los votos se cuentan a mano y el principal partido de la oposición tiene interventores en todos los colegios electorales, incluidos los de pequeñas localidades.

Tal vez lo que sucede es que Pedro no pretende ganar las elecciones con una mayoría que le permita gobernar, sino sacar, al menos, un escaño más que el PP, que es lo que tiene a Iván Redondo entusiasmado. Con eso sería suficiente para activar un supuesto inconstitucional máximo y hacer que la izquierda guarra tome las calles para impedir un Gobierno de PP y Vox, aunque en conjunto sumen más de 175 diputados.

De momento, el sanchismo ha destruido a los ultras situados a su izquierda apropiándose de una gran bolsa de votos. ¿Será suficiente para adelantar al PP? Lo sabremos dentro de unos días, pero si Pedro gana las elecciones por un solo voto, hará lo imposible para que Feijóo no pueda gobernar.