Las grandes plataformas de entretenimiento no rechazaron la serie documental sobre la vida en La Moncloa porque tuviera un sesgo ideológico muy acusado ni porque veían en el producto una pieza de propaganda política. Eso es lo que se dijo, con parte de razón, pero el motivo de más peso para que Moncloa, cuatro estaciones quedara arrumbada en el baúl de los fracasos es porque es terriblemente mala. Un peñazo absoluto. Un horror.

Tiene sus cosas, no lo vamos a negar, pero es que en más de tres horas de metraje resulta estadísticamente imposible que no salga, al menos, algo interesante. Por ejemplo, la carita de Miquel Iceta cuando ve una bandeja enorme de churros y otra de cruasanes en la antesala del Consejo de Ministros. El plano se corta y no vemos al entonces ministro de Cultura arremeter contra el catering, pero su expresión y el movimiento nervioso de las manos en esos momentos indican claramente que se disponía a saquearlo. Y así, todos los martes. Si no lo cesan a tiempo habría terminado provocando una explosión.

La miniserie arranca con Pedro y Begoña desayunando, para que la gente vea que detrás del presidente hay un ser humano. El problema es que Sánchez no mira a su mujer ni un segundo. Ella le pregunta: "¿Qué dicen los periódicos?". Y él despacha la cuestión rápidamente, con la mirada puesta en el ABC y el zumo de arándanos. La fuerza del amor.

Además de ser mala de solemnidad, la serie ha quedado terriblemente desfasada, puesto que se grabó a lo largo del año 2022, cuando Irene Montero y Alberto Garzón eran ministros, a pesar de que solo salen de refilón. La que sí sale mucho es Yolanda Díaz, claro, que era la que entonces cortaba el bacalao en la coalición ultra y, por tanto, la socia a la que el sanchismo quería potenciar. Yolanda dice en el documental que para ser ministra solo hace falta tener ideas, entusiasmo y mucha imaginación. Ella es la prueba. Tanto que podría haber escrito a su familia un telegrama similar al que envió un político anodino a su padre cuando le dieron un ministerio: "Papá, me han hecho ministro. Te lo juro".

A lo largo de los cuatro capítulos, los colaboradores de Sánchez tratan de presentar su labor con tintes épicos, como si entre todos estuvieran salvando no ya a los españoles, sino a todo el género humano, debido a la proyección universal del sanchismo en ámbitos como la paz o el cambio climático. Sánchez, de hecho, confirma esta percepción cuando dice que el trabajo de su vicepresidenta, Teresa Ribera, en la última cumbre del clima, contribuyó de forma importantísima en la mejora de la humanidad.

El último episodio de la serie está dedicado a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, los últimos que consiguió sacar adelante el sanchismo, aunque eso no lo sabían aún. Aquí es María Jesús Montero la que ejerce de heroína, liderando a los ministros en una lucha parlamentaria sin precedentes, tras la cual es recibida por sus colegas con vítores, besos y abrazos. Solo les faltó mantearla a las puertas del Congreso de los Diputados, una escena que podría haber quedado muy bien en la serie como colofón.

Esto es lo que la banda de Sánchez quería mostrar a los espectadores de Netflix en todo el mundo, un grupo de mindundis que dedican incontables horas de su vida a intentar que el líder esté contento, convencidos de que están participando en una labor decisiva para España y el resto del mundo. Es la pedantería de Sánchez convertida en un elemento estructural de la acción del Gobierno, una cosa ridícula que, cuando se echa la vista atrás, resulta aún más sonrojante.

Las cuatro estaciones de La Moncloa se hacen más largas que un vía crucis completo, lo que está muy bien para que los espectadores de La Séptica, antes de votar el día 29, comiencen a hacer un acto de contrición.