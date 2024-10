Hombres armados secuestran en Filipinas a un youtuber estadounidense casado con una joven local

El influencer estadounidense Elliot Eastman -de 26 años- desapareció el pasado jueves por la noche en la ciudad de Sibuco (municipio de la provincia de Zamboanga del Norte, Filipinas), donde reside desde hace un tiempo con su mujer. Una joven local musulmana a la que podemos ver en la mayoría de los videos que el americano cuelga en su canal de Youtube, y a la que declara su amor constantemente.

La Policía Nacional de Filipinas ha comunicado que hay un testigo que asegura que cuatro hombres armados se llevaron al youtuber por la fuerza en la noche del 17 de octubre. Vestían pantalones y camisas negras, portaban rifles M16 y se habrían identificado como agentes de la autoridad, según su relato. El estadounidense se resistió -asegura- y recibió un disparo en la pierna.

A continuación, los secuestradores habrían subido al extranjero a una lancha rápida de color blanco que se adentró en el mar. Y, desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de él. Con el paso de los días, aumenta el temor por su vida. Previamente, Elliot había expresado a través de sus redes sociales su preocupación por la actitud de algunos locales hacia él. Sabía que su presencia por allí "no gustaba".

"Aún no tenemos ninguna prueba de vida", ha reconocido la portavoz de la policía Helen Gálvez. Los hombres que se lo llevaron no se han puesto en contacto con las autoridades filipinas y tampoco con las estadounidenses, para pedir un rescate. "No hemos recibido ninguna comunicación todavía de este tipo", ha señalado. Una circunstancia que complica la operación puesta en marcha para su liberación.

Cinco agentes del FBI se sumaron a la búsqueda el pasado fin de semana. LLegaron a la zona de Zambianga del Norte el sábado y se reunieron con el alcalde de Sibuco, Joel Ventura, para que les actualizara la información -procedente del gabinete de crisis- sobre marcha de las investigaciones. También se entrevistaron con la esposa del joven secuestrado, con el que vivía en una choza propiedad de su padre.

¿Qué hacía en Sibuco?

El propio Elliot relata en el perfil de su canal de Youtube que conoció al "amor de mi vida" en "lo profundo" de aquellas montañas, así que decidió quedarse y convertirse en influencer. "Les estaré mostrando mi día a día como el primer y único extranjero que ha vivido aquí en Sibuco por un largo período de tiempo", añade. También trabajaba para Uber como ‘delivery driver’.

Elliot Eastman y su esposa. INSTAGRAM.

Parece que el joven sabía los riesgos que asumía quedándose allí. En su primer video, publicado hace 8 meses, ya señalaba: "Zamboanga es una de las zonas más peligrosas de Filipinas para los extranjeros". Aún así, el estadounidense -oriundo de Vermont- y la chica filipina -Eastman Karisha Jala- se casaron el 10 de junio de 2024.

El 22 de septiembre, Elliot reconocía en una publicación de Facebook que tenía "miedo" y que a veces incluso le costaba domir. Aunque, explicaba, había sido peor en el pasado. No obstante, parece que se planteaba la posibilidad de volver a Estados Unidos. Cuando sus seguidores le preguntaban al respecto, señalaba: "no estoy seguro".