Chicago sufre una ola de tiroteos con siete fallecidos y Trump amenaza con enviar a la Guardia Nacional

El fin de semana en la ciudad estadounidense de Chicago ha dejado al menos siete personas muertas y 47 heridas a consecuencia de los disparos producidos en distintos tiroteos, de acuerdo con las autoridades locales. Según declaró el cuerpo de Policía en la cadena de televisión ABC, hasta el momento no hay ningún detenido por los tiroteos masivos que sufrió la localidad en 48 horas.

Estas cifras se producen después de que desde la Administración de Donald Trump se sugiriese replicar el operativo implementado en Washington DC para hacer frente a la criminalidad. La Guardia Nacional se puso en las calles de la capital estadounidense y llevó a cabo 700 detenciones. "Chicago es un desastre", expresó hace unos días el presidente de Estados Unidos sobre la ciudad del estado de Illinois. Los hechos producidos durante este fin de semana refuerzan su afirmación y la idea de introducir a la fuerza de reserva estadounidense constituida por voluntarios.

Oposición al despliegue

El alcalde de la localidad, Brandon Johnson, firmó durante el sábado 30 de agosto una orden ejecutiva que impide a los distintos departamentos de la administración de la ciudad colaborar con las fuerzas federales en caso de su posible despliegue en las calles de Chicago, desde los servicios jurídicos hasta la Policía local.

"La razón por la que esta orden ejecutiva es tan crucial es porque sabemos que este presidente se está comportando fuera de los límites de la Constitución", explicó el regidor ante los medios de comunicación después de la firma. Johnson se opuso al planteamiento de que la Guardia Nacional ocupe las calles de Chicago, lo cual asegura que se llevaría a cabo en menos de una semana, con un decreto que "deja enfáticamente claro que este presidente no va a intervenir y delegar a nuestro Departamento de Policía", tal como aseguró.

El gobernador demócrata del estado de Illinois, JB Pritzker, ya rechazó el posible plan orquestado por el magnate neoyorkino para desplegar la Guardia Nacional en Chicago. "No hay ninguna emergencia que justifique que el presidente de los Estados Unidos (...) despliegue la Guardia Nacional desde otros estados o envíe militares en servicio activo dentro de nuestras propias fronteras", declaró, y mostró su malestar en redes sociales: "Chicago no te quiere aquí".

Why don’t you send everyone proof of life first? (Either way, Chicago doesn’t want you here) pic.twitter.com/1hdPA6NENJ — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) August 31, 2025

Además, durante las protestas por el Día del Trabajo, que se celebró el lunes 1 de septiembre en Estados Unidos, miles de personas salieron a las calles de Chicago con pancartas contra la medida de Trump, pidiéndole que no siguiera con sus planes. No obstante, Trump aprovechó las cifras de violencia en Chicago y aseguró, en su plataforma Truth Social, que "el crimen está totalmente fuera de control".