ABC cancela a Jimmy Kimmel tras decir que el asesino de Kirk era de derechas

La cadena ABC ha anunciado la retirada indefinida del programa Jimmy Kimmel Live, un late night show que se había transformado en un monólogo político continuo de escaso humor y mucha propaganda izquierdista. La decisión fue forzada por Nexstar y Sinclair, dos de los mayores grupos de radiodifusión local de Estados Unidos, que decidieron sacar el programa de la parrilla de las emisoras de televisión locales que poseen y que emiten la programación de ABC, una empresa filial de Disney.

Jimmy Kimmel afirmó en su monólogo inicial, que es la forma habitual de arrancar estos programas, que "la pandilla MAGA está tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa que no sea uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello". Luego continuó burlándose de la reacción de Trump al crimen.

Here is the footage that led to Jimmy Kimmel being cancelled. He falsely called the shooter MAGA and then did a whole joke routine about how Trump didn’t care about the killing. I just don’t know why it’s so hard for so many mainstream liberals to not joke about or celebrate a… pic.twitter.com/KhlfrTQCAR — Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) September 17, 2025

Estos comentarios forman parte de una campaña de la izquierda mediática para aprovecharse de que la familia del asesino de Kirk era tradicional, cristiana y de derechas para ocultar que Tyler Robinson era un fanático de izquierdas. Una campaña que ha tenido éxito entre la opinión pública, al menos en las horas inmediatamente posteriores a la detención. Según una encuesta de YouGov publicada este lunes un 21% creía que el asesino era demócrata frente a un 24% que pensaba que era republicano y una mayoría que o no tenía ni idea o pensaba que no tenía afiliación política.

¿Qué provocó la suspensión?

En un comunicado, Nexstar calificó los comentarios de Kimmel de "ofensivos e insensibles" y afirmó que "no reflejan el espectro de opiniones, puntos de vista o valores de las comunidades locales" a las que sirven. Ofrecer una plataforma a Kimmel "simplemente no redunda en interés público en este momento". Por ello, optaron por sustituir el programa "en un esfuerzo por dejar que prevalezcan las mentes más frías mientras avanzamos hacia la reanudación de un diálogo respetuoso y constructivo".

Por su parte, el vicepresidente de Sinclair explicó en otro comunicado que "los comentarios del señor Kimmel fueron inapropiados y muy insensibles en un momento crítico para nuestro país". Las cadenas de televisión tendrían desde su punto de vista "una responsabilidad de educar y elevar un diálogo respetuoso y constructivo en nuestras comunidades".

No obstante, la razón última de estas decisiones podría estar en las declaraciones de Brendan Carr, actual presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), responsable último de las licencias de emisión del país y que ya está llevando a cabo una investigación sobre las políticas de diversidad e inclusión dentro de la cadena. Carr respondió en una entrevista a las palabras de Kimmel afirmando que la FCC tiene "remedios" que estaría examinando.

BREAKING: The FCC Chairman is threatening immediate action against Jimmy Kimmel, ABC, and Disney for deliberately misleading the public by claiming Charlie Kirk’s assassin was a MAGA Conservative. Chairman Brendan Carr calls Kimmel’s malicious lies are "truly sick" and says they… pic.twitter.com/mGhtGMPReI — Benny Johnson (@bennyjohnson) September 17, 2025

El presidente Donald Trump ha celebrado la cancelación, felicitando a ABC "por finalmente tener el coraje de hacer lo que se debía hacer" y calificando a Kimmel como un presentador "sin talento". Trump aprovechó para recordar la reciente cancelación del programa de otro de sus azotes mediáticos, Stephen Colbert, y animó a NBC a hacer lo propio con Jimmy Fallon y Seth Meyers, otros dos cómicos progresistas que, sin embargo, son vistos generalmente como más neutrales que sus rivales de ABC y CBS. Un listón, por otra parte, no muy alto.