Trump, sobre Greta Thunberg: "Es una loca, una alborotadora, debería ir al médico"

El presidente de EEUU, Donald Trump, no ha dudado en calificar la última deriva de la activista Greta Thunberg, quien ha pasado del alarmismo climático a la agitación propalestina. Tras ser deportada por Israel, Trump ha sido tajante a la hora de definir a Thunberg: es una "alborotadora" que "debería ver a un médico".

En declaraciones desde el Despacho Oval, Trump ha señalado que la joven sueca "ya no habla del medio ambiente, ahora está en estas cosas", en referencia a su participación en la flotilla que pretendía romper el bloqueo sobre Gaza. Para el mandatario, Thunberg "tiene un problema a la hora de gestionar la ira" y la ha descrito como una persona "tan enfadada y tan loca".

Thunberg fue expulsada a Grecia este lunes después de que las fuerzas israelíes interceptaran la Global Sumud Flotilla, un conjunto de embarcaciones que pretendía romper el bloqueo naval sobre la Franja de Gaza, controlada por la organización terrorista Hamás. La operación israelí se enmarca en la ofensiva contra los responsables de los ataques del 7 de octubre de 2023.

Lejos de rectificar, a su llegada a Atenas la activista ha elevado el tono de sus acusaciones contra Israel, pidiendo a los medios que ignoren los supuestos "maltratos" sufridos para centrarse en lo que ha calificado como un "genocidio que está siendo transmitido en directo".

La respuesta de Thunberg

Greta Thunberg ha respondido este martes con ironía a los últimos "halagos" que le ha dedicado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalando que sería él quien tiene "problemas para gestionar la ira".

"He oído que Donald Trump ha expresado una vez más sus halagos hacia mi personalidad y agradezco que se preocupe por mi salud mental", ha respondido en redes sociales.