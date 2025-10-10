Menú

Trump reivindica al "héroe" Cristóbal Colón frente a quien "deshonra su legado": "Estamos en eterna deuda con él"

Encendida defensa del legado de Cristóbal Colón por parte de Donald Trump, que recupera el Día de Colón.

Libertad Digital
El presidente estadounidense Donald Trump | EFE

En vísperas del aniversario del Descubrimiento de América, el presidente estadounidense Donald Trump ha pedido que el 13 de octubre se vuelva a celebrar en su país el día de Colón, exhortando a sus conciudadanos a participar en él con "ceremonias y actividades" y a hacer ondear la bandera estadounidense en los edificios públicos "en honor del gran Cristóbal Colón y todos los que han contribuido a construir nuestra nación".

Trump acompaña esta invitación a recuperar la esencia de esta jornada, que en los últimos años también ha servido para celebrar el Día de los Pueblos Indígenas, con un largo texto de homenaje y reivindicación de la figura de Cristóbal Colón, a quien dedica adjetivos como "legendario", "héroe" o "gigante de la civilización occidental". "De él dice que es uno de los hombres más visionarios que jamás ha pisado la Tierra" y apunta que su país reivindicará con gratitud "su extraordinario legado de fe, coraje, perseverancia y virtud" frente al revisionismo de la izquierda que "ha intentado destruir su nombre y deshonrar su memoria".

Trump menciona su origen genovés (en EEUU su figura y esta festividad está muy vinculado a la comunidad italoestadounidense) y cómo gracias a la Corona española inició un "peligroso viaje por el Atlántico" guiado "por una noble misión", descubrir una nueva ruta hacia Asia, llevar "gloria a España" y extender la palabra de Dios hacia esas tierras.

En una encendida reivindicación de su figura, dice Trump que su viaje trajo "miles de años de sabiduría, filosofía, razón y cultura a través del Atlántico hasta América", poniendo los cimientos del "triunfo de la civilización occidental en menos de tres siglos". Y lamenta la ola de acciones estos años para denostar al conquistador, del que dice que ha sido víctima de una malvada campaña para "borrar nuestra historia, calumniar a nuestros héroes y atacar su legado", mencionando la retirada de estatuas y su creciente borrado de la esfera pública.

"Bajo mi presidencia esos días se han acabado: nuestro país reconocerá esta verdad: Cristóbal Colón fue un auténtico héroe americano y cada ciudadano está en eterna deuda con su implacable determinación", proclama.

