En vísperas del aniversario del Descubrimiento de América, el presidente estadounidense Donald Trump ha pedido que el 13 de octubre se vuelva a celebrar en su país el día de Colón, exhortando a sus conciudadanos a participar en él con "ceremonias y actividades" y a hacer ondear la bandera estadounidense en los edificios públicos "en honor del gran Cristóbal Colón y todos los que han contribuido a construir nuestra nación".

Trump acompaña esta invitación a recuperar la esencia de esta jornada, que en los últimos años también ha servido para celebrar el Día de los Pueblos Indígenas, con un largo texto de homenaje y reivindicación de la figura de Cristóbal Colón, a quien dedica adjetivos como "legendario", "héroe" o "gigante de la civilización occidental". "De él dice que es uno de los hombres más visionarios que jamás ha pisado la Tierra" y apunta que su país reivindicará con gratitud "su extraordinario legado de fe, coraje, perseverancia y virtud" frente al revisionismo de la izquierda que "ha intentado destruir su nombre y deshonrar su memoria".

Trump menciona su origen genovés (en EEUU su figura y esta festividad está muy vinculado a la comunidad italoestadounidense) y cómo gracias a la Corona española inició un "peligroso viaje por el Atlántico" guiado "por una noble misión", descubrir una nueva ruta hacia Asia, llevar "gloria a España" y extender la palabra de Dios hacia esas tierras.

En una encendida reivindicación de su figura, dice Trump que su viaje trajo "miles de años de sabiduría, filosofía, razón y cultura a través del Atlántico hasta América", poniendo los cimientos del "triunfo de la civilización occidental en menos de tres siglos". Y lamenta la ola de acciones estos años para denostar al conquistador, del que dice que ha sido víctima de una malvada campaña para "borrar nuestra historia, calumniar a nuestros héroes y atacar su legado", mencionando la retirada de estatuas y su creciente borrado de la esfera pública.

"Bajo mi presidencia esos días se han acabado: nuestro país reconocerá esta verdad: Cristóbal Colón fue un auténtico héroe americano y cada ciudadano está en eterna deuda con su implacable determinación", proclama.