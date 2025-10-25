Trump eleva la presión sobre Maduro y los narcos con el despliegue del USS Gerald R. Ford en el Caribe

Washington vuelve a centrar el foco en el sur, y lo hace reafirmando su dominio marítimo con el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford, el mayor y más moderno de la flota estadounidense, en el mar Caribe. El objetivo oficial marca el refuerzo de las operaciones contra el narcotráfico en América Latina. Pero detrás del lenguaje técnico y los comunicados de rutina, el movimiento representa algo más profundo: una demostración de fuerza en un momento de máxima tensión con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, confirmó a través de la red social X que la decisión responde a una directiva presidencial, con la misión de "desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCOs) y contrarrestar el narcoterrorismo en defensa de la Patria". En la práctica, el grupo de ataque del Ford se suma a una flotilla que ya patrulla la región desde septiembre: tres buques anfibios, cazas F-35B, aviones de patrulla P-8 y drones MQ-9 operando desde una base en Puerto Rico.

STATEMENT: In support of the President’s directive to dismantle Transnational Criminal Organizations (TCOs) and counter narco-terrorism in defense of the Homeland, the Secretary of War has directed the Gerald R. Ford Carrier Strike Group and embarked carrier air wing to the U.S.… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 24, 2025

En las últimas semanas, Estados Unidos ha intensificado sus operaciones marítimas y aéreas, con la destrucción de varias lanchas presuntamente utilizadas por narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, dejando un saldo de varios muertos cerca de las costas de Venezuela y Colombia. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, fue tajante: "Si eres un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos igual que a Al Qaeda. De día o de noche, rastrearemos tus redes y las neutralizaremos".

Overnight, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by Tren de Aragua (TdA), a Designated Terrorist Organization (DTO), trafficking narcotics in the Caribbean Sea. The vessel was known by our… pic.twitter.com/lVlw0FLBv4 — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 24, 2025

La tensión con Caracas

El despliegue del Ford llega en un contexto explosivo. El presidente estadounidense Donald Trump ha autorizado, según filtraciones, a la CIA a ejecutar operaciones encubiertas en territorio venezolano, mientras Maduro acusa a Washington de preparar un ataque para forzar un "cambio de régimen". En respuesta, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) realizó ejercicios militares en todo el litoral del país, en los que participaron cuerpos policiales y milicianos. "Cualquier intento de intervención fracasará", advirtió el ministro de Defensa Vladimir Padrino López. Operaciones que podrían extenderse a otros ámbitos según se puede desprender de la siguiente declaración de Trump: "La tierra será lo siguiente", dijo el mandatario en un encuentro con la prensa, abriendo la puerta a la posibilidad de intervenciones terrestres.

Desde Brasil, el asesor presidencial Celso Amorim, mano derecha de Luiz Inácio Lula da Silva, criticó el movimiento: "Una intervención militar en Venezuela podría fomentar el resentimiento y la radicalización en todo el continente", advirtió.

El portaaviones más avanzado del mundo para la guerra contra el narco

En medio del pulso político, el nombre del Gerald R. Ford acapara titulares por sí solo. Este coloso de 100.000 toneladas y 333 metros de eslora representa el culmen de la ingeniería naval estadounidense. Construido por Huntington Ingalls Industries y comisionado en 2017, es el primero de una nueva generación de portaaviones que sustituirá progresivamente a la veterana clase Nimitz.

Su corazón late con dos reactores nucleares Bechtel A1B, capaces de generar un 25 % más de energía que los anteriores y permitirle navegar durante 20 años sin repostar. Pero el verdadero salto tecnológico está en su cubierta de vuelo: el EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System), un sistema de catapultas electromagnéticas que reemplaza a las tradicionales de vapor. Gracias a él, el Ford puede lanzar hasta 160 salidas aéreas diarias, un 25 % más que sus predecesores, con un desgaste mucho menor para los aviones.

A ello se suma un avanzado sistema de control de vuelo digital, radares de banda dual, automatización en la manipulación de armamento y una tripulación optimizada que reduce el personal necesario en casi mil personas respecto a los Nimitz. Todo esto tiene un precio: más de 13.000 millones de dólares, sin contar los 4.000 millones en investigación y desarrollo.

"Es el barco más avanzado jamás construido", declaró el vicealmirante Gregory Huffman, comandante del Ford. "No solo representa el futuro de la aviación naval, sino que es una plataforma de mando y control con un potencial sin precedentes". Su presencia en el Caribe aporta capacidades de detección y proyección que superan los medios convencionales de lucha contra el narcotráfico. El portaaviones se convierte por tanto en una herramienta estratégica para interrumpir la logística de los carteles que trafican grandes cargamentos de cocaína o precursores químicos a través del Caribe.

De disuasión a ofensiva

Aunque oficialmente se trata de una operación antidroga, el despliegue del Gerald R. Ford también envía un mensaje geoestratégico claro. El Pentágono sostiene que la presencia del Ford permitirá detectar, monitorear e interrumpir las actividades ilícitas que amenazan la seguridad y estabilidad regional. En la práctica, su grupo de ataque, compuesto por destructores Aegis, fragatas de escolta y submarinos nucleares, otorga a EE. UU. la capacidad de realizar operaciones coordinadas de interceptación y vigilancia en tiempo real, cubriendo miles de kilómetros de mar.

Mientras el Ford navega hacia el Caribe, la pregunta ahora es hasta dónde está dispuesto Washington a llegar. Trump ha insistido en que su gobierno mantendrá la ofensiva: "Vamos a matar a las personas que traen drogas a nuestro país", declaró.

🇺🇸🇻🇪 | Estados Unidos acaba de desplegar al portaaviones USS Gerald R. Ford, el más avanzado de toda su flota, en el Mar Caribe. Capaz de transportar más de 80 aviones de combate. No, nadie despliega al USS Gerald R. Ford para destruir lanchitas, acá se viene algo grande. Wow. pic.twitter.com/THT6EHcflC — Agustín Antonetti (@agusantonetti) October 24, 2025

Por ahora, el Gerald R. Ford se convierte en el epicentro flotante de una nueva etapa de tensión hemisférica. En su cubierta, los cazas F/A-18 Super Hornet y los F-35C Lightning II esperan órdenes.